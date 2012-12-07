〔台湾货币市场〕短率仍旧低迷,下周仍有下探压力(更新版)

(新增拆款及超额准备最新数字)

* 短率低迷

* 本地和外商银行皆偏多

* 若央行未加强冲销力道,下周短票利率有下探压力

记者 高洁如

路透台北12月7日电---台湾银行间短率周五仍旧低迷,央行仍然维持着宽松的冲销力道,令市场资金普遍偏多,不论外商或本地银行寻找新的拆出对象均较为困难.

银行交易员表示,由于今日是周五,积数累积三天,整体市场资金很多,银行为怕积数累积太多,在拆入的意愿上偏向保守.如果下周央行未能加强冲销市场资金的力道,预料仍有下探压力,尤其是短票利率.

一位外商银行交易员进一步表示,以往年底资金出现紧张的状态主要还是因为外商银通常站在资金供应的一方,而本地银行多为拆入,一旦外商银年底暂停拆出,即会令本地银行资金吃紧.不过眼前不论是外商或本地银行的资金都相当充裕,预料年底资金情势应可平稳宽裕看待.

"现在有负数的银行都不补,现在钱那么多,他们有恃无恐."一位本地银行交易员表示.此交易员也说,由于今日是周五,积数加倍,银行早盘的动静都不大,多等到稍晚才有所动作.

而交易员也表示,央行午间的364天期存单标售加权平均得标利率在0.73%,高标落在0.749%.[ID:nST0585159]此加权平均得标利率已是连续七个月的走跌,主因还是央行刻意营造宽松的市场资金环境,使标售结果连连走跌.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.386%,上日在0.385%.今日区间在0.295-0.45%,同上日.

一周(2-7天)拆款区间落在0.388-0.46%;上日在0.388-0.52%.

**下周年内落点的短票利率可能走低**

短票市场方面,银行为消化资金已把短票市场当做不可或缺的重要配置,因此尽管临近周末票量稍大,但无碍短票去化,年内到期的短票利率甚至还由0.77%小跌至0.76%.

至于跨年的短票利率仍在0.775%.票券商交易员表示,为引导银行的资金落在年后,预料下周年前、年后的短票利率利差会稍微拉大,跨年落点的短票估计利率不会再降.

台湾央行今日共发行1,849.4亿台币存单,若相较存单到期金额1,855.4亿,存单发行余额减6亿.[TW/MMTCN]

下周存单到期总额为1兆4,288亿台币,分别为周一2,534亿,周二118亿,周三6,403亿,周四685.5亿以及周五4,547.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周五超额准备为负215亿台币;至周日,累计超额准备为负742亿台币,加计前期1%的超额准备为711亿台币.

**公债RP利率平稳**

台湾公债10天期附买回(RP)利率周五向区间低端进一步靠拢.今日有台化(1326.TW)110亿台币的公司债交割,不过市场资金相当宽裕,感受不到交割产生的紧缩情绪.

一大型证券商交易员指出,由于公司债的券源较少,近期寿险业转做公债RP的需求愈来愈多,有的客户已能接受将利率下调到0.70%.

另一中型证券商交易员则表示,今日由于到期量较少,趁机将承作利率微幅下调,公债RP的利率从0.72%调整为0.715%.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.71-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.81-0.82%,少数在0.83%.

交易商指出,下周紧缩因素有周一新光人寿50亿台币的次顺债交割.(完)