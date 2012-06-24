(重温稿)〔企业并购〕台湾永丰金以36.88亿台币收购太平洋证券

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透台北6月22日电---台湾小型金控业者--永丰金控(2890.TW)周五宣布,旗下永丰金证券召开董事会通过以现金36.88亿台币并购台湾中小型券商--太平洋证券,换算太平洋证券普通股每股为12.65台币.
永丰金新闻稿指出,此合并案仍待双方召开股东会决议通过,并经主管机关核准后生效,合并基准日暂定为今年11月12日.
永丰金表示,永丰金证券今年1-5月经纪业务现货市占率4.97%,排名第五,合并太平洋证券后国内据点将自49家扩大至59家,经纪现货市占将达5.479%、期货市占6.44%稳居前三、融资市占6.18%排名前五.
除永丰金并购太平洋证券外,台湾中小型金控业者--元大金控(2885.TW)也在周二宣布以4.83亿台币并购小型券商鼎富证券.
台湾课征证所税风波不断加上欧债危机来捣乱,台湾股市成交量急冻,部分中小型券商苦撑待变,成为大型金控业藉机扩版图的目标,台湾证券业有望重新一轮洗牌.[ID:nST0467250]
永丰金周五股价下跌0.46%,报10.85台币,表现优于台股加权指数.TWII的收跌0.78%.(完)
--记者 詹静宜; 审校 董永年/杨淑祯
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。