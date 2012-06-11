〔伦敦美债〕公债价格下跌,西班牙银行业获救助提振风险偏好

标题新闻：惠誉确认对新西兰的评级为“AA”，评级展望为稳定
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦6月11日电---美国公债价格周一下滑,之前西班牙获得最多1,000亿欧元资金用于救助本国银行业,缓解了近期欧元区局势的高度紧张性,抑制了对避险公债的需求.
美债期货TYv1下跌14/64至133-08,此前欧元区财长周六同意,向西班牙提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元)的贷款,用于支撑该国摇摇欲坠的银行业.[ID:nSB1600042]
Investec首席分析师Philip Shaw说:"上周西班牙银行体系对全球是一个威胁,因此消除这个威胁之后,风险偏好增强推动的上涨是有理由的."
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
以下为路透中文新闻为您整理的2月13日-17日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周走升0.15%，周中收盘价一度创逾三周新高，主要受美元指数回调影响，而中国经济数据向好，加上中国政府奖入限出政策效果持续显现，机构结汇盘涌现，提振人民币汇率，亦令内地和香港两地汇价继续保持倒挂。整体而言，人民币已经成为篮子货币中比较强势的货币。未来继续关注美元走势以及政策引导。 公开市场操作: --中国央行当周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。