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债券 | 2012年 6月 11日 星期一 18:56 BJT

〔伦敦美债〕公债价格下跌,西班牙银行业获救助提振风险偏好

路透伦敦6月11日电---美国公债价格周一下滑,之前西班牙获得最多1,000亿欧元资金用于救助本国银行业,缓解了近期欧元区局势的高度紧张性,抑制了对避险公债的需求.

美债期货TYv1下跌14/64至133-08,此前欧元区财长周六同意,向西班牙提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元)的贷款,用于支撑该国摇摇欲坠的银行业.[ID:nSB1600042]

Investec首席分析师Philip Shaw说:"上周西班牙银行体系对全球是一个威胁,因此消除这个威胁之后,风险偏好增强推动的上涨是有理由的."

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