〔中国钢铁〕首家铁矿石现货交易平台成立,以为国内钢厂等提供参考价格

路透北京1月16日电---作为全球最大的铁矿石进口国,中国於周一成立了首家铁矿石现货交易平台,以期为国内钢厂和贸易商提供更具公信力的铁矿石参考价格,减少市场炒作引发的铁矿石价格大幅波动.

中国铁矿石现货交易平台由中国钢铁工业协会(CISA)、中国五矿化工进出口商会及北京国际矿业权交易所(CBMX)三家共同发起设立.

"有这个平台发现价格,比一对一的交易要好得多."中钢协副会长王晓齐表示,交易价格将更加透明和公开,反映"市场供求关系,而非炒作关系."

长期以来,中国都在质疑铁矿石的定价机制.铁矿石是该国进口量最大的大宗商品.由於供应合约所依据的参考价格指数是由非中资企业公布,中国方面一直抱怨该指数容易被操控.[ID:nCN1249408]

"垄断和炒作,特别是人为恶意炒作对铁矿石价格起到很大影响,并且对中国的钢铁企业造成实质性损害."王晓齐称.

目前宝钢集团、鞍钢集团、首钢集团等大型钢企及中钢贸易和中信金属等贸易商均已同意成为中国铁矿石现货交易平台的发起会员.但目前尚未有国外主要铁矿石供应商加入.

对此王晓齐称,欢迎全球的铁矿石商加入中国铁矿石现货交易平台,"作为一般会员参加也可以,作为股东参加也可以,但作为股东,我们要求它在所在行业里有一定的影响力、规模和信誉度."

此外,而对於竞争对手--GlobalORE,王晓齐表示中钢协正在研究其交易规则与合作方式,在研究结果出来之前,要求发起会员不要签署协议加入.

自从国际铁矿石长协定价体系2010年崩溃之後,淡水河谷(Vale)(VALE.N)(VALE5.SA)和力拓(Rio Tinto)(RIO.AX)(RIO.L)采用基於普氏矿石指数的季度定价,必和必拓(BHP)(BLT.L)(BHP.AX)则是在普氏指数基础上采取更灵活的定价,中钢协以及中国钢厂都没有官方接受这一定价方式,不过国内钢厂采购三大矿山的铁矿石采取的所谓临时价格亦为上述指数定价.

与竞争对手不同,中国铁矿石现货交易平台宣称将坚持现货交易原则,不发展期货、掉期业务和其他金融衍生品业务.

上述铁矿石交易平台并不是中国的首度尝试.在2009年5月,中国一些民间交易商推出了非官方铁矿石交易平台,即日照国际铁矿石交易中心,旨在发布中国首个铁矿石指数.但中国钢铁工业协会很快便关闭了该中心,称其会导致投机,并破坏(当时实行的)铁矿石年度合同定价机制的稳定.

中国是目前全球最大的铁矿石进口国,占全球贸易市场份额逾60%,也是全球最大的铁矿石现货市场.(完)