路透中文总体经济新闻使用代码一览表****

亲爱的客户,您好.以下例行报导中文新闻使用代码一览表,欢迎各位列印并放在手边参考. -------------------------------------------------------------------------------- 您可以在新闻窗口(用F9键调出)中用新闻代码的组合再加上CMN,来查找相关新闻. 例如,若欲搜寻中国经济指标公布日程:键入CMN-CN-DIARY,按ENTER键即可. 您亦可随意组合(以破折号"-"连结)产品代码和新闻代码,缩小搜寻范围, 也可以点击方括号中的直接提取代码,直接调出相关新闻. 如欲调出每月第一个工作天上午七点更新的路透新闻代码指南,请点选[DIR/CN]. -------------------------------------------------------------------------------- 例行各项报导 产品代码 直接提取代码 新闻代码 -------------------------------------------------------------------------------- ****汇总报导**** *TOP NEWS* 环球要闻 CMN [TOP/NEWSCN-CNEWS] FRX TOP US DBT EMRG STX CN JP TW ASIA SE GOL MCE CEN CN CRU ENR CNEWS HK *TOP NEWS* 大中华财经 CMN [TOP/NEWSCN] TOP ASIA CN HK TW EMRG MCE *TOP NEWS* 环球经济 CMN [TOP/NEWSCN-MCE] TOP MCE ECI ASIA EMRG CN TW JP HK EUROP PLCY CEN MMT INT FED ECB *TOP NEWS* 环球汇市 CMN [TOP/NEWSCN-FRX] TOP FRX MCE ECI ASIA EMRG CN TW JP HK EUROP PLCY CEN MMT INT CEN *TOP NEWS* 环球股市和企业 CMN [TOP/NEWSCN-STX] TOP STX RESF RES MCE ECI ASIA EMRG CN TW JP HK SG EUROP GB DE CH *TOP NEWS* 资产管理 CMN [TOP/NEWSCN-FUND] TOP FUND INS BSVC MCE ECI ASIA EMRG CN TW JP HK SG EUROP *TOP NEWS* 商品和能源 CMN [TOP/NEWSCN-ENR] TOP CRU PROD AGR MET GOL MEAST OPEC MCE ECI LATAM ASIA EMRG CN TW JP HK SG *TOP NEWS* 人民币市场 CMN [TOP/NEWSCN-CNY/CN] TOP CN ASIA EMRG TOP DBT FRX MMT CNY/CN 〔标题新闻〕 CMN [BANNER/CN] 地区码+资产类别码 内附图表的新闻 CMN [GRAPHIC/CN] 地区码+资产类别码 《一周市场焦点》 CMN [DATA/CN] STX FRX DBT + 国家及区域代码 《一周经济焦点》 CMN [DATA/CN] US EUROP ASIA MCE ECI +国家及区域代码 《路透早报》--X月X日夜间新闻摘要 CMN [NN/CN] US EUROP ASIA FRX DBT STX EMRG JP TW HK CN ECI 《路透晚报》--X月X日日间新闻摘要 CMN [NN/CN] US EUROP ASIA ECI FRX DBT STX EMRG TW HK CN JP 《重要新闻快速浏览》--全球主要外汇市场X月X日收盘报导 CMN TOP FRX+ 国家及区域代码 《重要新闻快速浏览》--全球主要债市/货币市场X月X日收盘报导 CMN TOP DBT+ 国家及区域代码 《重要新闻快速浏览》--全球股市X月X日收盘报导 CMN TOP STX+ 国家及区域代码 《重要新闻快速浏览》--X月X日农产品及经济作物报导 CMN ASIA BR US JP GRA RUB DRV TOP 《重要新闻快速浏览》--X月X日能源市场报导 CMN US SG JP GB TOP DRV CRU ASIA PROD EUROP 《重要新闻快速浏览》--X月X日基本金属和贵金属期货报导 CMN US JP GB ASIA GOL MET EUROP DRV TOP 《重要新闻快速浏览》--X月X日分析类稿件CMN TOP CPOLL CINTER US CN HK TW ASIA EMRG CDEPTH 《路透简报》--本/上周中国重要财经新闻回顾 CMN [CWK/CN] CN ECI EMRG ASIA TOP 《路透简报》--上周中国金融市场走势回顾CMN [CWK/CN] CN STX DBT FRX GOL EMRG ASIA TOP 《专栏》《热点透视》 CMN [COLUMN/CN] CDEPTH ****经济指标/行事历**** 《中国金融市场数据表格浏览指南》 CMN [CWK/CN] CN ECI ASIA EMRG TOP DBT STX FRX MMT FUND 《中国主要金融数据一览表》--X月X日 CMN CN ASIA EMRG ECI 《中国宏观经济景气指数一览表》--X月X日CMN CN ASIA EMRG ECI MCE 《中国物价数据一览表》--X月X日 CMN [ECI/CN] CN ASIA EMRG ECI 《中国金融机构季度人民币新增贷款分项数据表》--X月X日 CMN [ECI/CN] ASIA CN EMRG CEN CFACT INT BNK FIN MMT DBT REA 《中国200X年经济指标各方预测值一览》 CMN CN ASIA EMRG ECI RCH 《2008年中国央行公开市场单周资金流向一览》 CMN [CN/MMTCN] CN ASIA EMRG DBT MMT CEN CFACT 《中国市场主要利率水平上