〔中国经济〕重庆模式不可长期持续,广东模式代表中国未来--汇丰经济学家

路透北京5月3日电---对于中国引人注目的两大模式--重庆模式和广东模式之争,汇丰(HSBA.L)(0005.HK)中国首席经济学家屈宏斌认为,抛开政治因素,重庆庆经济依赖政府导向的投资;而广东模式则以市场为导向,民营经济繁荣活跃,代表着中国的未来.

屈宏斌在近日撰写的报告中称,重庆经济的飞速增长,主要依赖政府主导的大型项目及高额债务,重庆投资占GDP比重高达76%,这种模式是不可长期持续的.它扭曲了资源定价并造成高杠杆率,且增加了不良贷款上升的风险.

而增速较慢的广东则致力于发展由民营中小企业主导的全球化行业.国有企业对工业总产出的贡献率仅为15%.借助于全球化浪潮,广东培育出了诸如华为[HWT.UL]、中兴(000063.SZ)(0763.HK)和腾讯(0700.HK)等世界级企业.

"我们认为近期重庆领导人薄熙来下台表明中央政府致力于以市场为导向的改革,并认识到民营部门在中国经济可持续快速增长中的重要作用."他在报告中称.

报告指出,对重庆模式与广东模式的争论始于2007年薄熙来与汪洋分别掌管重庆与广东之时.重庆经济的高速增长主要由政府推动,而在处于沿海地区的广东,市场机制对经济增长起到了至关重要的作用.

重庆的地方政府债务比率几乎为中国平均水平的两倍,重庆经济的支柱是国有企业及重工业.而广东则在提高效率、提升价值链以及帮助提升当地服务业方面颇有成效,而这些正是中国维持长期增长的关键.

重庆市审计局2010年的审计报告显示,重庆市所辖40个区县2010年末的政府性债务余额为2,159亿元;有11个区县的债务率高于100%,偿债率高于20%,偿债压力较大,债务风险较高.而央行重庆营管部最近公布数据,截止今年2月底,重庆地方政府融资平台的贷款余额为4,225亿元,不良率为0.2%,处于相对较好水平.[ID:nSH0102993]

消息人士本月初对路透表示,中国最大的直辖市--重庆与香港投资者有所接触,希望出售受困的地产资产,并巩固在薄熙来下台后始终阴云笼罩的财政状况.[ID:nSB1522950]

广东经济规模比重庆大五倍以上,但GDP增速相对较慢.2011年,重庆GDP增速达16.4%,GDP总量跃升至超过1万亿人民币,与新西兰相当;而广东则保持10%的较温和增速,2011的GDP为5.3万亿人民币,与荷兰相当.

不过,报告并指出,鉴于行进中的城市化和工业化进程以及新任重庆市领导的就职,短期内重庆经济增速大幅下降不太可能.

中共中央3月15日宣布薄熙来不再担任重庆市委书记,4月时薄熙来因涉嫌严重违纪被立案调查,其妻则因涉嫌杀害英国商人伍德(Neil Heywood),被移送司法机关.(完)