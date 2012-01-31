〔中国经济〕要保持投资稳定增长,加强对实体经济信贷支持--总理

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透北京1月31日电---中国总理温家宝周二主持召开国务院全体会议称,当前要保持投资稳定增长,继续加强对实体经济特别是中小企业的信贷支持.
中国政府网援引温家宝并称,要继续严格执行并逐步完善抑制投机投资性需求的政策措施,促进房价合理回归.
他同时强调,要敏锐观察和准确判断国内外经济走势,高度重视苗头性、倾向性问题,把握好宏观调控的力度、节奏和重点,适时适度进行预调微调.(完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。