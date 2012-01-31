〔中国经济〕要保持投资稳定增长,加强对实体经济信贷支持--总理

路透北京1月31日电---中国总理温家宝周二主持召开国务院全体会议称,当前要保持投资稳定增长,继续加强对实体经济特别是中小企业的信贷支持.

中国政府网援引温家宝并称,要继续严格执行并逐步完善抑制投机投资性需求的政策措施,促进房价合理回归.

他同时强调,要敏锐观察和准确判断国内外经济走势,高度重视苗头性、倾向性问题,把握好宏观调控的力度、节奏和重点,适时适度进行预调微调.(完)