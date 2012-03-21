《热点透视》嘉能可深谋远虑,冀通过收购Viterra进入加拿大农产品市场

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Quentin Webb; 编译 郑茵

路透伦敦3月20日电---嘉能可(GLEN.L)正在小心翼翼地走上加拿大的草原.这家大宗商品交易商已经说服两家本地企业入伙,参与这宗61亿加元(62亿美元)收购加国最大粮商ViterraVT.TO的交易.后者的费用支出将被削减26亿加元,同时还将剥离一些嘉能可不想要的业务.而且这次并购不可能像必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)求购Potash(POT.TO)遭拒那回一样,面临政治上的阻力,因此遭遇激烈反对的可能性也低得多.

这样的连环交易从产业角度来看也颇为合理,而且将这个业务多元化的并购目标进行拆分,或可帮助嘉能可巧胜其它竞购者.Agrium(AGU.TO)将以大约17.5亿加元购得Viterra的农产品零售部门,该部门主要从事化肥、种子和设备的销售.同时,温尼伯的Richardson家族也将以8亿加元买下谷物处理与加工资产.之后,嘉能可也许还要进一步剥离与自身性质不同的业务,譬如在美国的一家通心面厂.

这宗并购案与Potash那宗相比,当然有很多不同.加拿大中央政府的底气要比2010年底时足得多,也迫切希望重树其在自由市场经济方面的信誉.此外,这宗协议不具敌意,且Viterra只是一家中介机构,并不直接拥有加拿大的天然资源,把它作为收购目标不会引起那么大的忧虑.

不过,值得注意的是,自然资源企业如今在行事上必须多么小心谨慎.嘉能可充分强调,这宗交易会令粮食种植户受益,且Viterra在加拿大的多数资产仍将留在本地人手中.嘉能可还承诺资助农业研究以及开展其它一些有益的工作,并表示将把Viterra在Regina的基地作为地区总部.相较之下,嘉能可的股东们却没有看到什么财务细节,只获得承诺并购会提高每股盈余.

与收购XstrataXTA.L的超级交易相比,这桩规模要小得多,这让人意识到嘉能可并不只是想要成为像必和必拓或力拓(RIO.AX)(RIO.L)那样的矿业巨无霸.在前苏联以及南美地区,嘉能可已经是农产品交易巨头.Viterra的业务集中于北美,拿下它就有可能打开利润丰厚的加拿大市场.(完)