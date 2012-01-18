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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 10:28 BJT

〔中国数据〕2011年全年社会融资规模12.83万亿元,较上年减少1.11万亿--央行

路透北京1月18日电---中国人民银行周三称,2011年全年社会融资规模为12.83万亿元人民币,比上年同期少1.11万亿元.

央行此前公布2011年前三季度社会融资规模为9.80万亿元人民币.若以此计算,第四季度社会融资规模增加3.03万亿.

刊登在央行网站的新闻稿并称,从结构看,2011年人民币贷款占社会融资规模的58.3%,同比高1.6个百分点;外币贷款占比4.5%,同比高1.0个百分点.

此外,去年人民币贷款增加7.47万亿元,同比少增3,901亿元;外币贷款折合人民币增加5,712亿元,同比多增857亿元.

社会融资规模统计数据来源於人民银行、发改委、证监会、保监会、国债登记公司和银行间市场交易商协会等部门.(完)

更多细节,请点选央行网站. (here)

--发稿 苏丹; 审校 乔艳红

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