〔中国数据〕2011年全年社会融资规模12.83万亿元,较上年减少1.11万亿--央行

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京1月18日电---中国人民银行周三称,2011年全年社会融资规模为12.83万亿元人民币,比上年同期少1.11万亿元.
央行此前公布2011年前三季度社会融资规模为9.80万亿元人民币.若以此计算,第四季度社会融资规模增加3.03万亿.
刊登在央行网站的新闻稿并称,从结构看,2011年人民币贷款占社会融资规模的58.3%,同比高1.6个百分点;外币贷款占比4.5%,同比高1.0个百分点.
此外,去年人民币贷款增加7.47万亿元,同比少增3,901亿元;外币贷款折合人民币增加5,712亿元,同比多增857亿元.
社会融资规模统计数据来源於人民银行、发改委、证监会、保监会、国债登记公司和银行间市场交易商协会等部门.(完)
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--发稿 苏丹; 审校 乔艳红
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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