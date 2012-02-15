〔中国央行〕2012年M2初步预期增长约14%,防范未来物价出现反弹

路透北京2月15日电---中国央行周三发布第四季度中国货币政策执行报告称,中国2012年广义货币供应量(M2)初步预期增长14%左右,未来仍有必要防范未来物价出现反弹,需要宏观政策继续把握好力度和节奏.

央行网站刊登的报告并称,将灵活运用利率等价格调控手段,促进经济和价格总水平稳定,并将发挥好差别准备金动态调整措施的逆周期调节功能.

央行表示,目前国内物价涨幅总体保持回稳态势,但对未来通胀风险仍不可掉以轻心.全球流动性宽松格局仍将延续,原油等大宗商品价格存在进一步上涨压力.

同时,将在总量适度的基础上进一步优化信贷结构,保持合理的社会融资规模;将加强对民间借贷、房地产、政府融资平台等的监测分析.

此外,还将稳步推进利率市场化改革和人民币汇率形成机制改革,增强人民币汇率双向浮动弹性,保持汇率在合理均衡水平上的基本稳定;积极稳妥地推动银行间债券市场对外开放.(完)

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