〔中国央行〕2012年M2初步预期增长约14%,防范未来物价出现反弹

中国汇市：人民币早盘跌破6.90关口，两会召开在即市场亦忌惮监管出手
路透上海3月3日 - 人民币兑美元即期周五早盘跌破6.90元关口，与中间价双双刷新一个半月新低。交易员称，美元指数昨日续升并突破102关口，小幅提振自营机构做多美元兑人民币的热情，但因“两会”（人大和政协）召开在即，市场亦忌惮监管出手，续压低汇价意愿不高。
路透北京2月15日电---中国央行周三发布第四季度中国货币政策执行报告称,中国2012年广义货币供应量(M2)初步预期增长14%左右,未来仍有必要防范未来物价出现反弹,需要宏观政策继续把握好力度和节奏.
央行网站刊登的报告并称,将灵活运用利率等价格调控手段,促进经济和价格总水平稳定,并将发挥好差别准备金动态调整措施的逆周期调节功能.
央行表示,目前国内物价涨幅总体保持回稳态势,但对未来通胀风险仍不可掉以轻心.全球流动性宽松格局仍将延续,原油等大宗商品价格存在进一步上涨压力.
同时,将在总量适度的基础上进一步优化信贷结构,保持合理的社会融资规模;将加强对民间借贷、房地产、政府融资平台等的监测分析.
此外,还将稳步推进利率市场化改革和人民币汇率形成机制改革,增强人民币汇率双向浮动弹性,保持汇率在合理均衡水平上的基本稳定;积极稳妥地推动银行间债券市场对外开放.(完)
欲了解更多详情,请点选中国央行网站(here)
--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯
路透上海3月3日 - 人民币兑美元即期周五早盘跌破6.90元关口，与中间价双双刷新一个半月新低。交易员称，美元指数昨日续升并突破102关口，小幅提振自营机构做多美元兑人民币的热情，但因“两会”（人大和政协）召开在即，市场亦忌惮监管出手，续压低汇价意愿不高。
路透上海3月3日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日升0.20%至94.28；SDR篮子指数微升至96.11，BIS篮子指数升至95.62。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.58%，SDR篮子指数升0.64%，BIS指数跌0.65% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8896 -87 欧元 7.2334 202 日圆 6.0253 128 港元 0.8876 -12 英镑
路透上海3月3日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8930元附近，较上日贬值约121点。