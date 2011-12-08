更正:〔中国能源〕中国到2015年将有65%的石油供应依靠进口--发改委研究员(11月28日)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:内文第一段应为,中国到2015年可能"进口原油3.7亿吨",相当於每日740万桶,达到"预估消费量"5.7亿吨的65%,澄清进口量3.7亿吨和预估消费量5.7亿吨为全年,非每日)
路透上海11月28日电---中国国家发改委综合运输研究所交通运输规划研究室主任罗萍周一表示,到2015年,中国进口原油可能达3.7亿吨,相当於每日740万桶,达到预估消费量5.7亿吨的65%.
中国目前所消耗原油中约有55%来自进口.中国是全球第二大原油消费国,同时也是仅次于美国的第二大原油进口国.
罗萍在一次行业会议上还表示,2015年中国天然气进口可能达到900亿立方米,消费量可能为2,300亿立方米.(完)
--编译 隋芬;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。