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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 10:21 BJT

更正:〔中国能源〕中国到2015年将有65%的石油供应依靠进口--发改委研究员(11月28日)

(更正:内文第一段应为,中国到2015年可能"进口原油3.7亿吨",相当於每日740万桶,达到"预估消费量"5.7亿吨的65%,澄清进口量3.7亿吨和预估消费量5.7亿吨为全年,非每日)

路透上海11月28日电---中国国家发改委综合运输研究所交通运输规划研究室主任罗萍周一表示,到2015年,中国进口原油可能达3.7亿吨,相当於每日740万桶,达到预估消费量5.7亿吨的65%.

中国目前所消耗原油中约有55%来自进口.中国是全球第二大原油消费国,同时也是仅次于美国的第二大原油进口国.

罗萍在一次行业会议上还表示,2015年中国天然气进口可能达到900亿立方米,消费量可能为2,300亿立方米.(完)

--编译 隋芬;审校 艾茂林

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