〔中国新债〕杭州银行10年期次级债票面利率申购区间为5.70%-6.00%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月7日电---中国杭州银行股份有限公司公告称,将於今日在银行间债市簿记建档发行的8亿元人民币10年期固息次级债(第五年末附发行人赎回选择权),票面利率申购区间为5.70%-6.00%.
该期债缴款日和起息日为12月9日,按年付息,主承销商为中信证券(600030.SS).根据中诚信国际信用评级有限公司的评级结果,本期债券的信用级别为AA级.
募集资金将用於充实该行附属资本,提高资本充足率,以增强营运实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳健发展以实现公司战略目标.
截至2011年6月30日,杭州银行资产总额为2,373.65亿元;不良贷款余额6.60亿元,不良贷款比率0.56%;不良贷款拨备余额19.64亿元,拨备覆盖率297.68%.(完)
--发稿 曾菱; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。