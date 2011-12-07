〔中国新债〕杭州银行10年期次级债票面利率申购区间为5.70%-6.00%

路透上海12月7日电---中国杭州银行股份有限公司公告称,将於今日在银行间债市簿记建档发行的8亿元人民币10年期固息次级债(第五年末附发行人赎回选择权),票面利率申购区间为5.70%-6.00%.

该期债缴款日和起息日为12月9日,按年付息,主承销商为中信证券(600030.SS).根据中诚信国际信用评级有限公司的评级结果,本期债券的信用级别为AA级.

募集资金将用於充实该行附属资本,提高资本充足率,以增强营运实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳健发展以实现公司战略目标.

截至2011年6月30日,杭州银行资产总额为2,373.65亿元;不良贷款余额6.60亿元,不良贷款比率0.56%;不良贷款拨备余额19.64亿元,拨备覆盖率297.68%.(完)