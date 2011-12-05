〔中国数据〕11月汇丰服务业PMI放缓至三个月低点,扩张步伐放慢

路透北京12月5日电---周一出炉的汇丰中国7月服务业采购经理人指数(PMI)降至52.5的三个月低点,因新接业务增速放缓,显示中国服务业的经营活动放慢扩张步伐.

英国市场调研公司Markit公布,服务业的新接业务量继续增长,显示需求改善.不过,新订单的增速放缓至三个月以来最低,相比历史数据也属偏低.业界的经营信心亦降至调查历史次低点.

即便如此,企业仍增加用工数量,就业增速居6月份以来之首.就业增长的原因是企业计划扩张,需要扩充产能.截至11月,中国服务业的用工数量已连续34个月保持增长.

而价格方面,11月份中国服务业的平均投入成本涨势放缓,升幅降至13个月低点,并低於长期平均值.调查显示,成本上扬的主要原因是投入价格上升.服务业企业因此相应提高了收费价格,但加幅轻微.受访企业表示,月内竞争依然激烈,定价力受到限制.

调查显示,11月中国服务业的积压工作量上升,结束了持续18个月的下降状态.受访企业把资源用於处理新增业务,而非用於完成原有业务.还有企业表示,资金和劳动力短缺,导致现有(尚未完成的)业务总量上升.

对於近期的经营前景,中国服务业界继续保持乐观,原因与预期新业务增长有关.不过,11月的乐观度为调查历史次低值.据受访企业反映,房地产调控政策对业界的经营信心有所影响.

汇丰(HSBC)发布的中国11月制造业采购经理人指数(PMI)终值大降至47.7,再次跌回荣枯分水岭之下,并创下32个月以来新低,环比降幅亦为三年来最大,这表明中国制造业运行明显放缓.[ID:nCN1251734]

中国宏观经济先行指标--11月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI於2009年3月以来首次降至荣枯分水岭50%下方,低於此前市场预期,显示经济增速继续温和回落.[ID:nCN1254796](完)