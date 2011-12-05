〔新闻稿〕汇丰中国11月服务业PMI降至52.5,创三个月新低

(以下为汇丰发布的中国11月服务业采购经理人指数(PMI)报告全文)

主要调查结果：

• 本月经营活动的扩张率偏低

• 投入成本的涨幅放缓，为13个月以来最小

• 经营信心降至调查历史次低点

11月份的PMI™调查显示，由於新接业务增速放缓，中国服务业的经营活动也放慢了扩张步伐，增速为3个月以来最低。同时，业界的经营信心降至调查历史次低点。即便如此，企业仍增加用工数量，就业增速居6月份以来之首。价格方面，平均投入成本的涨幅回落至13个月低点，服务业的平均收费价格也仅略有上升。

11月份，经季节性调整的经营活动指数从10月份的54.1降至52.5，显示中国服务业的经营活动仍保持增长。该项指数旨在衡量受访企业经营活动的实际环比变化。本月指数值为3个月以来最低，并且低於长期平均值（56.9）。调查样本显示，带动增长的原因主要是新接业务增加。部分受访企业则表示，房地产调控政策对经营活动的增长有所影响。

11月数据显示，服务业的新接业务量继续增长，调查显示原因是需求改善。不过，新订单的增速放缓至3个月以来最低，相比历史数据也属偏低。

截至11月，中国服务业的用工数量已连续34个月保持增长，而且11月增速为6月份以来最高。调查样本显示，就业增长的原因是企业计划扩张，需要扩充产能。

11月份，中国服务业的积压工作量上升，结束了持续18个月的下降状态。受访企业把资源用於处理新增业务，而非用於完成原有业务。还有企业表示，资金和劳动力短缺，导致现有（尚未完成的）业务总量上升。

11月份，中国服务业的平均投入成本涨势放缓，升幅降至13个月低点，并低於长期平均值。调查显示，成本上扬的主要原因是投入价格上升。服务业企业因此相应提高了收费价格，但加幅轻微。受访企业表示，月内竞争依然激烈，定价力受到限制。

对於近期的经营前景，中国服务业界继续保持乐观，原因与预期新业务增长有关。不过，11月的乐观度为调查历史次低值。据受访企业反映，房地产调控政策对业界的经营信心有所影响。

经营活动指数

经季节性调整的经营活动指数显示，中国服务业的经营活动在11月份继续扩张，12%的调查样本报告产出增长，原因主要是新业务增加，以及市况普遍好转。不过，本月指数值为3个月以来最低，显示月内扩张幅度相比历史水平尚属轻微。部分企业表示，房地产调控政策对经营活动的增长有所影响。

新业务指数

11月份，中国服务业的新接业务增加。不过，与经营活动指数一样，经季节性调整的新业务指数也创下3个月新低，说明新订单的增速相比历史水平尚属偏低。目前，该项指数已连续3年保持在50.0临界值以上（即处於增长区间）。受访企业表示最近新订单量上升的原因是需求好转，以及新产品开发。

未完成业务指数

积压工作在11月份出现上升，经季节性调整的未完成业务指数自去年4月以来首次超过50.0临界值。不过，指数值显示积压工作的增速尚属轻微。调查显示，受访企业把资源用於处理新增业务，而非用於完成原有业务。还有企业表示，资金和劳动力短缺，导致现有（尚未完成的）业务总量出现上升。

就业指数

截至11月，中国服务业的用工数量已连续34个月保持增长。本月就业增速稳健，居6月份以来之首。调查显示，企业增加人手的原因是需要扩充产能，以应对新接业务的增长。部分受访企业还提到公司扩张计划等因素。

收费价格指数

截至11月，中国服务业的收费价格已连升23个月。不过，11月的加价幅度轻微，绝大多数调查样本（约93%）显示平均收费价格环比持平。调查显示，企业加价是投入成本上扬所致。月内降价的企业则表示原因是竞争压力大，需要吸引新业务。

投入价格指数

11月数据显示，中国服务业的平均投入价格连续第25个月上扬。受访企业表示投入价格上扬与原料成本上升有关。还有企业提到劳动力相关成本的上涨等因素。不过，本月投入价格的涨速已放缓至13个月以来最低，经季节性调整的投入价格指数低於长期平均值。

经营预期指数

11月份，服务业界对於经营前景保持乐观。约29%的调查样本预期未来12个月经营活动会有所增长，6%的样本预期下降。受访企业表示预期新业务会有增长，营销措施会收到成效。不过，本月乐观度为2005年11月本项调查开始以来的次低值。据租赁与商务活动业的企业反映，房地产调控政策对业界的经营信心有所影响。(完)