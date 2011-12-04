(重温稿)〔美国股市〕几收平盘,本周升幅为近三年最大

台湾经济指标预测--2月6日至2月24日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/6 1620 外汇存底 1月 -- +1.70% 2/7 1600 出口 1月 -- +14.0% 2/8 0830 消费者物价指 1月 -- 4,342.04亿美元 数(CPI) * 2月13日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/15 1600 经济成长率
* 美国失业率降至两年半低点
* 指数一度大涨1%,之後回吐涨幅收平
路透纽约12月2日电---美国股市周五收盘基本持稳,但本周录得近三年来表现最佳的一周,今日公布的数据显示美国失业率降至两年半低位.
股市回吐稍早录得的1%的多数涨幅,因交易商在标普500指数未能升穿接近其200日移动均线的关键阻力位後锁定获利.
今日回落也反映下周欧洲重大事件前的谨慎情绪,下周将举行旨在解决长达两年欧元区债务危机的欧盟峰会.
尽管交易商对美国失业率下滑欢欣鼓舞,但他们也清楚欧洲令投资人失望的能力,特别是在本周标普500指数已大涨逾7%.
"失望太多次了,生怕这次新郎又落跑."ConvergEx Group首席市场策略师Nicholas Colas表示.
"市场愈发预期下周领导人会晤时将提出解决办法的框架,包括将允许增强财政联盟以及一些对欧债危机解决的开始."
近期美国公布的经济数据鼓舞人心,美国企业增加招聘,失业率由9%降至8.6%,进一步显示经济复苏动能增加.
Colas称,失业率下滑是"今年就业数据中最意外的".
路透访查的67位分析师对11月失业率的预估值中最低的为8.9%.
标普500指数离200日移动均线切入位近在咫尺,突破该水准可能预示後市上涨,该指数盘中一度升至去年收盘水准之上.
金融股今日涨幅最大,标普金融股指数.GSPF升1.4%,摩根大通(JPM.N)大涨6.1%,报32.33美元.
道琼工业指数.DJI微跌0.61点,或0.01%,至12,019.42点;标准普尔500指数.SPX小挫0.30点,或0.02%,至1,244.28点.Nasdaq指数.IXIC小升0.73点,或0.03%,至2,626.93点.
本周,道指收涨7%,标普500指数收高7.4%,Nasdaq指数上扬7.6%,为2009年3月中来最大周度百分比升幅.
纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约70亿股,今年日均值为79.6亿股.
纽约证交所和Nasdaq市场涨跌股票家数之比均逾3:2.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/6 1620 外汇存底 1月 -- +1.70% 2/7 1600 出口 1月 -- +14.0% 2/8 0830 消费者物价指 1月 -- 4,342.04亿美元 数(CPI) * 2月13日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/15 1600 经济成长率
路透台北2月6日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,121.50亿台币。 --公债付息91甲3期15息17亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期4兆(万亿)3,917.3亿台币： 2/07 2,377.50亿台币 2/08 3,561亿台币 2/09 2,847亿台币 2/10 1,435.5亿台币 2/13 1,547亿台币 2/14 796亿台币 2/15 775亿台币 2/16 6,395亿台币 2/17 1,099.5亿台币 2/20
* 新春短率持续稳在低位 * 外资汇入及通货回笼垫高水位 * 短票及RP利率向区间低位靠拢 记者 詹静宜 路透台北2月3日 - 台湾银行间短率周五持稳低位。资金调度人员表示，台币新春开红盘、气势如虹，外 资汇入垫高整体银行间资金水位，加以年后通货回笼也令金融机构普遍多钱、资金需求疲软，带动短率持续盘 旋低档。 他们表示，今日为提存期底最后交易日，拆款交投较显清淡，部分票券商连到期都未续作，短率只能躺在 低位，至于各家银行通货回笼速度不一，下周仍为通货回笼高峰期，预计央行也将陆续冲销回笼过剩资金，下 周短率料将续处低位的可能性较高。 〞外银的钱感觉有在增加，但增幅不明显。〞一位大型银行交易员说。 另位大型银行资调人士也称，随着通货逐渐回笼将增加银行资金去化压力，不过国库下周也有资金需求已 在市场询价，初估规模上百亿台币将可去化银行过剩资金，并关注后续央行冲销力道。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿台币，而 周四(2日