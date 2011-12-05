版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 23:13 BJT

〔表格〕美国10月工厂订单减少0.4%,市场预估为减少0.3%

路透12月5日电---美国商务部周一公布,美国10月工厂订单减少0.4%,市场预估为减少0.3%,10月耐久财(耐用品)订单修正後为下跌0.5%,前值为下降0.7%.

以下为详细数据(经季节调整後较上月变动百分比,%):

10月 9月 8月

总体新订单 -0.4 -0.1 0.1

扣除运输 0.2 0.9 -0.1

扣除国防 0.1 -0.2 持平

耐久财 -0.5 -1.4 0.1

电脑/电子产品 0.8 2.2 1.4

运输设备 -5.1 -7.5 0.8

非国防资本财 -3.7 -3.5 5.4

扣除飞机的非国防资本财

-0.8 1.4 0.9 (完)

浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 洪曦;审校 母红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐