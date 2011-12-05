〔表格〕美国10月工厂订单减少0.4%,市场预估为减少0.3%

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透12月5日电---美国商务部周一公布,美国10月工厂订单减少0.4%,市场预估为减少0.3%,10月耐久财(耐用品)订单修正後为下跌0.5%,前值为下降0.7%.
以下为详细数据(经季节调整後较上月变动百分比,%):
10月 9月 8月
总体新订单 -0.4 -0.1 0.1
扣除运输 0.2 0.9 -0.1
扣除国防 0.1 -0.2 持平
耐久财 -0.5 -1.4 0.1
电脑/电子产品 0.8 2.2 1.4
运输设备 -5.1 -7.5 0.8
非国防资本财 -3.7 -3.5 5.4
扣除飞机的非国防资本财
-0.8 1.4 0.9 (完)
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--编译 洪曦;审校 母红
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选