(重温稿)〔中国经济〕存款准备金率还有很大调整余地--前央行货币政策委员

路透上海12月3日电---中国前央行货币政策委员樊纲表示,如果通货膨胀率持续下行,明年中国经济可能会实现软着陆;但宏观调控政策是否需要调整还有待观察,存款准备金率还有很大的调整余地.

证券时报周六并引述现任中国经济体制改革研究会副会长的樊纲指出,宏观调控政策显然不需要再进一步紧缩了,特别是通胀率已经开始回落.

"如果明年实现软着陆,是中国今後几年经济稳定增长的好基础,并且会再上一个台阶."他称.

中国央行周三晚间宣布三年来首次调降存款准备金率,从12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.[ID:nCN1253188]

中国三季度GDP(国内生产总值)同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平;通胀则自高位逐步回落,10月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅5.5%创出五个月来新低.

此外,对於房地产市场,樊纲认为,中国房地产市场正在软着陆,"长期来看,房地产仍是支柱产业,越是支柱产业,越是要稳定发展."

中国人民银行周五称,随着近期中国房地产投资及贷款增速双双回落,房企资金趋紧及土地市场量价齐跌,房价拐点已初现端倪,并称部分商业银行担忧房价大幅下跌带来的连锁反应.[ID:nCN1259190]

中国政府今年以来实施的房地产调控政策已令国内房价下降在一、二线城市蔓延.国家统计局数据显示,10月已有近一半城市房价出现环比下降,同比价格涨幅亦继续放缓,为今年以来最低,显示房价拐点初现.(完)