(重温稿)〔中国房地产〕住建部知会地方政府,限购令到期後需延续--报载

路透上海12月3日电---中国将坚持楼市调控不放松.据中国经营报报导,在央行本次下调存款准备金率之前,中国住房和城乡建设部就已知会地方政府,对於"限购令"即将到期的城市,如果没有极其特殊的情况,须出台政策对限购令的有效期进行延续.

报导并称,住建部一位官员对此并未正面予以证实.但他表示,近期国务院分管领导多次就房地产调控的问题做出指示和批示,其核心要求就是不能对现有房地产调控政策予以放松.

"此轮房地产调控最核心的措施就是以限制性购买为特征的措施,所以限购在可以预见的未来,不存在放松的可能,"这位官员说.而在此之前,佛山、成都两地均出现了以不同方式为限购令"松绑"的政策,但在中央政府的干预之下,最终"放松政策"均被废止.

报导指出,除此之外,住建部还向地方政府知会了包括一般情况下不对已经出台的地方房地产调控政策进行"方向性调整"、楼市调控政策承继性连接等在内的一系列主旨精神.在中央经济工作会议前夕,政府企业、中央地方之间博弈最为激烈的楼市调控,仍看不到放松的迹象.

报导并引述住建部政策研究中心副主任王珏林表示,如果目前就对已经执行一年的限购政策进行松绑,在尚未有承接政策的情况下,可能引发楼市的报复性反弹,从而丧失楼市调控刚刚取得的成效.

根据多家市场研究机构统计,至少有11个城市的住房限购措施,将於2011年年底到期.据中原地产首席分析师张大伟介绍,很多地方政府当时根据中央政府的要求,出台了限购政策,其有效期都是一年,只有南宁的截止日期是明年的2月29日.

中国央行周三晚间宣布,从12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.[ID:nCN1253188]不过房地产业内人士普遍认为,这并不说明楼市调控放松,也难以改变房价下降的趋势.

中国政府今年以来实施的房地产调控政策已令国内房价下降在一、二线城市蔓延.国家统计局数据显示,10月已有近一半城市房价出现环比下降,同比价格涨幅亦继续放缓,为今年以来最低,显示房价拐点初现.

国务院副总理李克强此前称,政府的宏观调控明年还会继续实行当前的遏制房价过快上涨的政策,同时在保障性住房的品质,公平分配上加强监管.[ID:nCN1245030] (完)