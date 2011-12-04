版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 06:17 BJT

《美国重要政经日程》--12月5日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1500 - 商务部公布10月美国工厂订单.

1600 - 农业部公布美国谷物、油籽每周出口检验报告.

1600 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券.

1630 - 财政部每周例行标售三个月及六个月期国库券.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐