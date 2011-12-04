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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 06:46 BJT

《综述》德总理梅克尔为欧元而战,英首相卡梅伦维护本国利益

* 德国总理梅克尔坚持认为应该修改欧盟条约,以解决欧元危机

* 如果欧盟条约调整,英国首相卡梅伦誓言为英国争取更大利益

* 消息人士称,梅克尔不会反对欧洲央行逐渐增加买进公债

* 能源企业高管称,许多执行长在为後欧元时代做准备

路透巴黎/柏林12月2日电---英国首相卡梅伦周五发出威胁,将阻挠法国和德国迅速修改欧盟条约的努力.此举凸显欧洲领导人为挽救欧元而转变欧洲的设想将面临困难.

法国和德国正在达成共识,认为欧元要想继续生存,欧元区经济体必须更紧密地结合在一起.这可能意味着调整欧盟条约,赋予欧盟惩罚挥霍无度的欧元区国家的权力.

奥地利总理维尔纳·法伊曼(Werner Faymann)表示,欧元区面临解散威胁,除非采取新的规则并遵守这些规则.

他对报纸Krone表示,"如果我们不能制订和遵守更多的条件与基本原则,欧元区中的许多国家将无法再支付非常高的主权债券利率."

"接下来将不会有人购买这些债券.欧元区随後必然将因此而解体...这是非常现实的危险."

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