全球外汇市场12月5日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本前财务省财务官玉木林太郎、经济财政大臣古川元久参加经济合作暨发展组织(OECD)研讨会.
0030 - 澳洲第三季企业库存.
0030 - 澳洲企业第三季税前获利.
0300 - 澳洲11月ANZ网络与报纸招聘广告.
-- - 意大利总理蒙堤宣布预算举措.
0843 - 意大利11月Markit服务业采购经理人指数(PMI).
0848 - 法国11月Markit服务业PMI.
0853 - 德国11月Markit服务业PMI.
0858 - 欧元区11月Markit服务业PMI.
0928 - 英国11月Markit/CIPS服务业PMI .
0930 - 欧元区12月Sentix投资者信心指数.
1000 - 欧元区10月零售销售.
1500 - 美国供应管理协会(ISM)11月非制造业指数.
1500 - 美国10月工厂订单.
1710 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯讲话.
1900 - 葡萄牙财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)在伦敦发表讲话.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 张涛
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