版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 06:42 BJT

全球外汇市场12月5日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本前财务省财务官玉木林太郎、经济财政大臣古川元久参加经济合作暨发展组织(OECD)研讨会.

0030 - 澳洲第三季企业库存.

0030 - 澳洲企业第三季税前获利.

0300 - 澳洲11月ANZ网络与报纸招聘广告.

-- - 意大利总理蒙堤宣布预算举措.

0843 - 意大利11月Markit服务业采购经理人指数(PMI).

0848 - 法国11月Markit服务业PMI.

0853 - 德国11月Markit服务业PMI.

0858 - 欧元区11月Markit服务业PMI.

0928 - 英国11月Markit/CIPS服务业PMI .

0930 - 欧元区12月Sentix投资者信心指数.

1000 - 欧元区10月零售销售.

1500 - 美国供应管理协会(ISM)11月非制造业指数.

1500 - 美国10月工厂订单.

1710 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯讲话.

1900 - 葡萄牙财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)在伦敦发表讲话.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐