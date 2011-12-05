更正(公司方):中国一家银行将取代庞大集团成萨博股东--消息人士

(更正:因英文原文有误,标题及内文改为"中国一家银行",非"中国银行";第一段译文有误,萨博母公司应改为"Swedish Automobile",非"通用汽车")

(本文由路透中文网编译提供)

路透斯德哥尔摩12月4日电---据消息人士透露，瑞典汽车生产商萨博的母公司——Swedish Automobile与浙江青年莲花汽车有限公司就中国一家银行收购萨博股权达成一致。

根据新协议，这家银行将取代庞大汽贸集团股份有限公司，与青年汽车联手救援萨博汽车。浙江青年莲花和该银行对萨博的持股比例总和不超过50%。

此举或有助於为通用批准该协议铺路。通用依然持有萨博的优先股，该公司稍早拒绝了庞大与青年汽车的联手援助计划。通用曾在11月份表示，如果浙江青年莲花与庞大(601258.SS)成功收购萨博，通用将不再向萨博提供该公司的技术和零件。

过去一年，萨博危机不断。因拖欠薪水和贷款，萨博在最近数月中未生产一辆汽车。

新计划已提交给通用。

路透未能立即联系到萨博就此置评。（完）