〔日本个股〕奥林巴斯第三方调查发现,账目隐藏亏损或达1,300亿日圆

台湾经济指标预测--2月6日至2月24日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/6 1620 外汇存底 1月 -- +1.70% 2/7 1600 出口 1月 -- +14.0% 2/8 0830 消费者物价指 1月 -- 4,342.04亿美元 数(CPI) * 2月13日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/15 1600 经济成长率
路透12月5日电---消息人士称,日本奥林巴斯(7733.T)第三方调查小组发现,会计账目所隐藏的亏损或高达1,300亿日圆.(完)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/6 1620 外汇存底 1月 -- +1.70% 2/7 1600 出口 1月 -- +14.0% 2/8 0830 消费者物价指 1月 -- 4,342.04亿美元 数(CPI) * 2月13日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/15 1600 经济成长率
路透台北2月6日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,121.50亿台币。 --公债付息91甲3期15息17亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期4兆(万亿)3,917.3亿台币： 2/07 2,377.50亿台币 2/08 3,561亿台币 2/09 2,847亿台币 2/10 1,435.5亿台币 2/13 1,547亿台币 2/14 796亿台币 2/15 775亿台币 2/16 6,395亿台币 2/17 1,099.5亿台币 2/20
* 新春短率持续稳在低位 * 外资汇入及通货回笼垫高水位 * 短票及RP利率向区间低位靠拢 记者 詹静宜 路透台北2月3日 - 台湾银行间短率周五持稳低位。资金调度人员表示，台币新春开红盘、气势如虹，外 资汇入垫高整体银行间资金水位，加以年后通货回笼也令金融机构普遍多钱、资金需求疲软，带动短率持续盘 旋低档。 他们表示，今日为提存期底最后交易日，拆款交投较显清淡，部分票券商连到期都未续作，短率只能躺在 低位，至于各家银行通货回笼速度不一，下周仍为通货回笼高峰期，预计央行也将陆续冲销回笼过剩资金，下 周短率料将续处低位的可能性较高。 〞外银的钱感觉有在增加，但增幅不明显。〞一位大型银行交易员说。 另位大型银行资调人士也称，随着通货逐渐回笼将增加银行资金去化压力，不过国库下周也有资金需求已 在市场询价，初估规模上百亿台币将可去化银行过剩资金，并关注后续央行冲销力道。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿台币，而 周四(2日