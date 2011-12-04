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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 07:30 BJT

〔日本个股〕奥林巴斯第三方调查发现,账目隐藏亏损或达1,300亿日圆

路透12月5日电---消息人士称,日本奥林巴斯(7733.T)第三方调查小组发现,会计账目所隐藏的亏损或高达1,300亿日圆.(完)

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