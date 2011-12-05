统一俄罗斯党在国家杜马选举中难保绝对优势地位

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科12月4日电(记者 Timothy Heritage/Ralph Boulton)---俄罗斯选民周日给俄总理普京所在的统一俄罗斯党带来沉重一击，该党失去了在国家杜马中的绝对优势地位。这次选举显示，随着普京宣布参选总统，俄罗斯民众愈发对他的主导地位感到不安。

计票工作尚未结束，但已点算的选票显示，统一俄罗斯党甚至未能获得50%的选票，与四年前获得64%的选票反差较大。反对党称，即便如此，这一结果已经是通过欺诈手段被夸大了。

尽管普京仍很可能赢得明年3月的总统大选，但周日的选举结果或削弱普京的权威。

根据对51%选区投票结果的统计，统一俄罗斯党在国家杜马选举中获得49.6%的选票。早些时候公布的两次计票结果分别是45.5%和48.5%。

反对派政治家雷日科夫(Vladimir Ryzhkov)表示：“这些选举可谓前所未有，因其发生在人们对普京、梅德韦杰夫和执政党信任度崩溃的大背景下。”

“我认为，明年3月份的总统大选将演变成一场更大的政治危机。人们失望、沮丧，甚至会有更多闲话和觉醒，甚至会针对选举发生更大的抗议。”（完）