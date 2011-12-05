〔香港新股〕京能清洁拟本周重启IPO,筹资额大幅缩减至2-3亿美元--IFR

路透12月5日电---据汤森路透旗下IFR报导，於今年6月搁置上市的北京京能清洁能源电力决定本周重新启动交易。是次募资金额为2亿至3亿美元，较上次发行的最高额49亿港元（6.3亿美元）大为缩减。

初步推介将於12月5日开始，路演於12月12日启动。

原先的三家基石投资者SAIF、龙源电力集团和新疆金风科技仍将作为基石投资者参与是次交易，但是认购金额尚未最终确定。三家投资者上次共认购了9,500万美元。

该公司原计划发售23.6亿股股份（90.9%新股，9.1%旧股），招股价区间为每股1.63至2.08港元，相当於2011年预测市盈率为11至14倍。

中银国际、巴克莱资本(BARC.L)、高盛(GS.N)和瑞银UBSN.VX为是次IPO的联席全球协调人，并与麦格理(MQG.AX)一起担任联席主承销商。(完)

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