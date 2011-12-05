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债券 | 2011年 12月 5日 星期一 08:09 BJT

〔标题新闻〕德国CSU领袖称梅克尔必须推进欧元区预算纪律,不能迫于法国等国压力而软化立场

注:基督教社会联盟(CSU)是组成德国联合政府的一个政党

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7N40KC]

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