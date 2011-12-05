〔欧洲经济〕急需找到欧债危机解决办法避免灾难发生--ECB执委史塔克

路透纽约12月2日电---欧洲央行执委会成员史塔克周五表示,急需找到应对欧债危机的解决办法,否则将造成广泛的宏观经济和金融灾难.

不过他称,解决办法掌握在政治领导人而非欧洲央行手中,并敦促欧元区推进"某种"财政联盟.

史塔克在纽约Forecaster Club发表演讲後对投资者表示,如果某些国家抵制这点,或许"我们目前正处於政治家不得不同意欧元区进行双速一体化的阶段."

欧元区下周将面临关键时刻,届时区内领袖将召开峰会,欧洲央行也将召开本年度最後一次货币政策会议.

"必须遏制不断持续和蔓延的主权债务危机,以避免对欧元区及其他国家带来宏观经济和金融灾难,"史塔克发表演讲时表示,"急需找到解决办法.任何国家都不再会在市场对其公共财政失去信心之时还能独善其身."

他指责美国,称目前"美国必须制定一项可靠的财政整固计划,让政府债务回到下降之路,趋向可持续的水平."

史塔克坚持自己的观点,认为不应让欧洲央行承担解决危机的任务,即不能全力购债.他将於年底辞去在欧洲央行的职位.

"货币政策不应负担过重.欧元区的货币政策过去是,将来也仍会是维护信心和稳定的工具.它仍将致力於维持物价稳定的职责."

在回应市场要求欧洲央行在应对危机上要扮演更重要角色的压力时,他表示,欧洲央行不必追随其他央行的策略来保护市场免受危机影响.

史塔克警告称,超低利率会带来危险.他领导欧洲央行具有很大影响力的经济部门,而该部门负责在政策会议召开前就利率行动提出建议.(完)