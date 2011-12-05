〔香港新股〕中国华油能源集团正进行IPO推介,拟募资5-6亿港元--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月5日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国油田服务商华油能源集团正在市场上为香港上市交易进行推介，计划募集资金5亿至6亿港元（6,400万至7,700万美元）。
路演将於12月6日开始，12月中旬定价。摩根士丹利(MS.N)任保荐人，并与东英金融一起担任联席主承销商。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 林高丽; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。