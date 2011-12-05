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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 08:13 BJT

〔香港新股〕中国华油能源集团正进行IPO推介,拟募资5-6亿港元--IFR

路透香港12月5日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国油田服务商华油能源集团正在市场上为香港上市交易进行推介，计划募集资金5亿至6亿港元（6,400万至7,700万美元）。

路演将於12月6日开始，12月中旬定价。摩根士丹利(MS.N)任保荐人，并与东英金融一起担任联席主承销商。(完)

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--整理 林高丽; 审校 黄凯

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