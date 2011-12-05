中国认为美对华太阳能电池(板)双反初裁凸显贸易保护主义

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海12月4日电---美国国际贸易委员会就美对华太阳能电池（板）反倾销和反补贴案做出损害初裁，认定中国输美太阳能电池（板）对美国内产业造成实质损害。中国商务部称“中方对此深表忧虑”，此举凸显“美强烈贸易保护主义倾向”。

商务部在其网站的声明上表示，美国的贸易保护主义措施将影响双边正常贸易以及双方企业在新能源领域的互利合作。

商务部称：“美国际贸易委员会在无充分证据表明美国内产业存在损害的情况下，不顾中国产业的抗辩意见以及美国内产业及其他利害关系方的强烈反对，做出不符事实的初裁决定，凸显美强烈贸易保护主义倾向，中方对此深表忧虑。”

商务部称，希望美方能够“观分析在该产业领域美国部分企业竞争力不足的真正原因”。

美国的投票结果可能导致对中国太阳能电池（板）课征反倾销和反补贴税，中国商务部可以继续进行调查。

受到影响最严重的中国企业包括尚德电力(Suntech Power)STP.N、英利绿色能源控股(YGE.N)和天合光能(Trina Solar)(TSL.N)。（完）