中国认为美对华太阳能电池(板)双反初裁凸显贸易保护主义

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海12月4日电---美国国际贸易委员会就美对华太阳能电池（板）反倾销和反补贴案做出损害初裁，认定中国输美太阳能电池（板）对美国内产业造成实质损害。中国商务部称“中方对此深表忧虑”，此举凸显“美强烈贸易保护主义倾向”。
商务部在其网站的声明上表示，美国的贸易保护主义措施将影响双边正常贸易以及双方企业在新能源领域的互利合作。
商务部称：“美国际贸易委员会在无充分证据表明美国内产业存在损害的情况下，不顾中国产业的抗辩意见以及美国内产业及其他利害关系方的强烈反对，做出不符事实的初裁决定，凸显美强烈贸易保护主义倾向，中方对此深表忧虑。”
商务部称，希望美方能够“观分析在该产业领域美国部分企业竞争力不足的真正原因”。
美国的投票结果可能导致对中国太阳能电池（板）课征反倾销和反补贴税，中国商务部可以继续进行调查。
受到影响最严重的中国企业包括尚德电力(Suntech Power)STP.N、英利绿色能源控股(YGE.N)和天合光能(Trina Solar)(TSL.N)。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。