〔金砖国家〕12月2日股汇市收盘纵览

路透12月5日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月2日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升0.18%,报960.83点.

中国股市:沪综指周五收低逾1%,金融等权重股护盘未能挽回大盘颓势. 前日调降存准利好效应释放後,投资者对於经济放缓的忧虑持续加深,市场重归谨慎.分析人士预计,短线大盘转入弱势震荡.沪综指.SSEC收报2,360.664点,跌26.196点,或1.1%;今日A股成交额较上日大幅萎缩四成至571亿元.本周沪综指累计收低0.88%,为连续第四周下跌.[ID:nCN1258700][.SSCN]

香港股市:小幅收高0.2%,受空头回补提振逆转盘初跌势,并创下五周来首次周线上扬,投资人审慎观望周五稍晚公布的美国就业数据.恒生指数.HSI收高0.2%,至19,040.39点,本周累计上涨7.64%.恒生国企指数.HSCE收高0.67%,至10,350.51点,本周共涨10.16%.[ID:nCN1259342][.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周五续收涨,但中间价位置仍偏高,致购汇需求不减,而美元供给依旧不足,开盘後不久即持续触及交易区间下限. 交易员并称,虽然连日来人民币成交明显偏离中间价,但中国央行借中间价来抑制贬值预期的态度似未改变.不过境内人民币的"被动"上行,令境内与香港市场的价差有所增大,是否会吸引更多套利盘入场值得关注.[ID:nCN1259234][CNY/CN]

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印度股市:连续第三日强劲收高,且全周创下2009年7月以来最佳表现,因投资者冀望外资流入恢复,以及国内经济成长加快.银行和软件服务类股领涨,指标BSE指数.BSESN收高2.2%,报16,846.83点,为11月15日以来最高收盘水准.30支成分股除一支外其余全部上涨.[ID:nL4E7N2115][.BO]

印度汇市:印度卢比结束四周连跌,全周收高2%,因美元资金流入国内债券市场的势头颇为强劲.全球六大央行联手行动压低银行业融资成本,全球股市随之劲扬,亦为卢比提供支撑.卢比/美元INR=D2收报51.20/21,较周四收盘价升0.5%.周四卢比收高1.4%报51.46/47,为2009年5月18日以来最大单日涨幅.[ID:nL4E7N21W9][INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,545.570点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收市跌0.22%,报827.25点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX贬0.34%,报30.8510卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.3%,至41.6100卢布.

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巴西股市:拉丁美洲股市全周表现为两年半以来最强,受美国强劲就业数据提振.但应对欧元区危机的峰会召开在即,下周市场走势恐变得无力.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP周五下滑0.44%,但全周收涨逾5%,为10月末以来最佳表现.该国最大的住宅建筑商PDG Realty(PDGR3.SA)以6%的幅度领跌.[ID:nN1E7B115R]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBY升值0.76%至1.7849.全周走强5.5%,为五周以来首次录得周度涨幅.纽约梅隆银行外汇分析师Michael Woolfolk表示,巴西央行调降本国指标利率至11%,出台促进信贷的举措,并调降外国投资者投资股票和部分债券的税负,令雷亚尔获得支撑.[ID:nN1E7B111X]

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南非股市:录得10个月以来最大单周涨幅,不过连续两个交易日的获利了结限制了大盘的涨势,且交易商指出,技术面将面临进一步阻力.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI全周收涨逾5%,为2月初以来最佳表现,该指数周五下跌0.6%报29,187.83点.综合指数.JALSH当日收跌0.4%至32,610.90点.[ID:nL5E7N22XS][.J]

南非汇市:南非兰特兑美元一度攀升1.4%至将近三周以来最强水准,追随欧元强势,并有望录得4月以来最大单周涨幅.盘中兰特兑美元ZAR=D3劲升至7.9727高位,为11月14日以来最强水准,随後回落,截至1548GMT报8.0284.[ID:nL5E7N22OJ][ZAR/](完)