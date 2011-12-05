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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 08:20 BJT

《中国报摘》--金融时报12月5日

* 头版头条:

--记者分析文章称,加入世界贸易组织十年来,中国银行业总资产由10年前的17万亿元人民币增加到现在超过百万亿元,越来越多的银行,证券,保险等机构获得国际资本青睐,成功引入战略投资者.

* 其他:

--国务院副总理王岐山强调,进出口对宏观经济、就业和社会稳定都至关重要.要稳定出口,扩大进口,加快外贸转型升级,实现速度、结构、质量、效益相统一.

--北京2011年共安排政府投资200多亿元支撑重点区域发展,约占全年资产安排规模的60%.

--国家开发银行将提供给山东航空集团有限公司175亿元的意向性融资额度.(完)

--整理 沈燕; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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