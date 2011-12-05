《中国报摘》--金融时报12月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--记者分析文章称,加入世界贸易组织十年来,中国银行业总资产由10年前的17万亿元人民币增加到现在超过百万亿元,越来越多的银行,证券,保险等机构获得国际资本青睐,成功引入战略投资者.
* 其他:
--国务院副总理王岐山强调,进出口对宏观经济、就业和社会稳定都至关重要.要稳定出口,扩大进口,加快外贸转型升级,实现速度、结构、质量、效益相统一.
--北京2011年共安排政府投资200多亿元支撑重点区域发展,约占全年资产安排规模的60%.
--国家开发银行将提供给山东航空集团有限公司175亿元的意向性融资额度.(完)
--整理 沈燕; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。