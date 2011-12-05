《中国报摘》--其他报纸重要消息12月5日(I)

**上海证券报**

--中国国家税务总局总经济师张志勇表示,未来在修订企业所得税法、个人所得税法时将讨论加入国际反避税相关的条款,并邀请企业和机构加入到规则制订、特别是程序规则的制定过程中去.

--知名钢铁资讯机构"我的钢铁"的最新市场报告认为,钢材需求下降的趋势,一时还不会有大的改变,国内钢市可能出现长期下探的走势.

--中国金融期货交易所总经理朱玉辰表示,中金所未来规划准备的三个思路是:在指数期货上进一步发展,与沪深300股指期货形成配套覆盖市场;发展以国债为主的利率期货;发展外汇期货.

--大唐发电(601991.SS)(0991.HK)称,此次上网电价调整後,公司下属燃煤机组的调价容量加权平均上网电价将上调约25.92元人民币/兆瓦时,涨幅约6.5%;公司下属水电机组的平均上网电价将上调约19.57元/兆瓦时,涨幅约6.64%.

**人民日报**

--中国电监会近日发布报告显示,截至2011年8月底,中国并网运行的风电场486个,装机容量达到3924万千瓦.内蒙古、河北、甘肃等九个省份风电装机容量超过百万千瓦.

--厦门海沧保税港区远海集装箱码头日前投产,这是目前福建省规模最大、设备最精良、政策开放度最高的集装箱码头.

--中国移动(0941.HK)副总裁李正茂称,明年第三季度,由中国主导的4G国际移动通信标准术TD-LTE(增强型)商用条件将基本成熟,TD-LTE第一阶段规模试验已顺利完成,目前,中国移动正在全力推进第二阶段扩大规模试验.

**第一财经日报**

--经济学家、中国社科院学部委员余永定表示,建立在升值预期上的人民币国际化近期遭受到挫折,这是人为推动货币国际化的结果,当前应暂停出台有关人民币国际化的新政策.

--中国银监会主席助理阎庆民表示,明年银行新增信贷规模料比今年略有增加,但仍要严控银行业房地产相关贷款的风险.

--中国国航(601111.SS)(0753.HK),南方航空(600029.SS)(1055.HK)和海南航空(600221.SS)等几家航空公司将从周一起,上调国内航线燃油附加费徵收标准,其中800公里以上航段上调10元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞/赵红梅; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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