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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 08:32 BJT

〔韩国股市〕温和高开,但在欧洲重大事件前涨幅受限

路透首尔12月5日电---韩国股市周一温和高开,受助于美国乐观的就业数据,但上周大涨後,在本周欧洲重大事件前涨幅受限.

三星电子(005930.KS)上扬1.4%,此前苹果(AAPL.O)未能说服美国一名法官禁止三星在美国市场销售Galaxy智能手机及平板电脑.

0004GMT,综合股价指数.KS11上涨0.53%至1,926.26点.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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