〔中国经济〕继续保持外贸政策的稳定性和连续性,积极扩大进口--副总理

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月5日电---中国副总理王岐山表示,当前严峻复杂的世界经济形势必然导致全球总需求不足,在此情况下,中国要继续保持外贸政策的稳定性和连续性,积极扩大进口,减轻进出口企业税费.
新华社周日晚间报导援引王岐山称,要清理进口环节的不合理限制,提高进口便利化水平.同时,减轻进出口企业税费负担,加大对有订单、有效益出口企业的金融支持,特别要重视解决中小出口企业的困难.
另外,王岐山并建议,在巩固传统市场的同时,大力开拓新兴市场.
"积极为企业扩大进出口排忧解难,妥善应对贸易摩擦,营造良好环境...,企业可抓住当前时机'走出去',收购国外的关键设备及零部件制造企业、专利技术和品牌",他称.
受累欧美经济不景气,中国10月出口同比增速创八个月新低,当月贸易顺差为170.3亿美元,远低於市场预期.
中国商务部此前称,中国2011年全年进出口总额约3.5万亿美元,同比增长20%左右.[ID:nCN1214246](完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。