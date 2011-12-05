〔中国经济〕继续保持外贸政策的稳定性和连续性,积极扩大进口--副总理

路透北京12月5日电---中国副总理王岐山表示,当前严峻复杂的世界经济形势必然导致全球总需求不足,在此情况下,中国要继续保持外贸政策的稳定性和连续性,积极扩大进口,减轻进出口企业税费.

新华社周日晚间报导援引王岐山称,要清理进口环节的不合理限制,提高进口便利化水平.同时,减轻进出口企业税费负担,加大对有订单、有效益出口企业的金融支持,特别要重视解决中小出口企业的困难.

另外,王岐山并建议,在巩固传统市场的同时,大力开拓新兴市场.

"积极为企业扩大进出口排忧解难,妥善应对贸易摩擦,营造良好环境...,企业可抓住当前时机'走出去',收购国外的关键设备及零部件制造企业、专利技术和品牌",他称.

受累欧美经济不景气,中国10月出口同比增速创八个月新低,当月贸易顺差为170.3亿美元,远低於市场预期.

中国商务部此前称,中国2011年全年进出口总额约3.5万亿美元,同比增长20%左右.[ID:nCN1214246](完)