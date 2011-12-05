〔中国金融〕应暂停出台人民币国际化新政策,加速汇率机制改革--社科院专家

路透上海12月5日---中国社科院学部委员余永定周一称,建立在升值预期上的人民币国际化近期遭受挫折,恰恰是人为推动货币国际化的结果.建议暂停出台人民币国际化新政策.而汇率双向波动是加速汇率形成机制改革的机会.

曾担任央行货币政策委员的余永定在第一财经日报撰文指出,从一年多的实践看到,在人民币国际化的旗帜下,实际所推行的是资本项目的自由化.在当前国际金融环境下,推进资本项目自由化必须慎之又慎.

此外,在利率和人民币汇率市场化实现之前资本项目的渐进式自由化,为国际投资的套利和套汇提供了巨大利润空间,而中国则将因此遭受巨大福利损失.

余永定建议,暂停出台有关人民币国际化的新政策.待充分总结前一时期经验教训後再做进一步打算.近期国际金融市场动荡,为避免受到冲击,应加强资本管制.渐进的资本项目自由化,或者是以人民币国际化为名的资本项目自由化,目前来看无论是国内条件还是国外条件都不成熟.

**加速汇率改革**

同时,当前人民币汇率出现的贬值趋势,尽管可能是短期的,可以看作是对中国经济发展趋势的某种预警,不应该掉以轻心.但更重要的是,应该把出现汇率的双向波动看作是加速汇率形成机制改革的机会.

有两种可选方案:第一,利用当前外汇市场供求趋於平衡的机会,确立一套明确的、贯彻人民币汇率改革目标的人民币汇率浮动规则.

具体而言,人民币汇率浮动规则中应考虑三个中间目标:经常项目余额/国内生产总值(GDP)占比目标,以此反映促进外部平衡目标;外汇占款目标,反映促进内部平衡目标;有效汇率目标,反映稳定出口竞争力和进口成本的目标.

有管理的人民币汇率浮动过程中,可以对上述三个中间目标加权形成一个综合指标,并以此为基础形成一套货币当局管理外汇市场的明确规则.

另一个更为激进但比较简单的办法是,央行利用某一个适当的时机宣布停止干预外汇市场,让市场供求决定汇率.汇率自由浮动将一劳永逸地拔掉中美关系中的一根刺.

所谓"不干预"也并非让人民币完全自由浮动,将通过对资本项目的管理,控制外资的流入,防止"超调"的发生.同时,央行也可做好预案,一旦情况有变,重新入市干预(日本等国就是如此).

此外,他认为,香港美元/人民币无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=汇率并不代表市场上的人民币升值或贬值预期.

目前NDF汇率越来越受香港离岸美元/人民币即期CNH=远期汇率的影响.而後者在很大程度上则是由国际投资者的套利活动所决定的.在国内利息率较高而人民币汇率不能充分升值的情况下,NDF和CNH远期汇率低於市场预期是正常的.

今後,NDF市场的作用将越来越被CNH远期市场所取代,而NDF汇率的波动性可能将越来越强.