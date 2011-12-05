〔中国能源〕天然气定价酝酿改革,国产气与进口气将统一定价--报载

路透上海12月5日电---中国证券报周一援引有关人士透露,为解决进口天然气长期亏损及定价混乱等问题,中国正酝酿天然气定价改革,并将在部分省份先行试点;新方案不但实现国产气与进口气价格统一,且将实现不同气源在同一省份门站价格统一.

该人士称,在新版天然气价格方案中,或采取净回值倒推法,将天然气与燃料油、液化石油气(LPG)等替代能源挂钩,得出市场中心门站价,再以该门站价格减去管输费用倒推出各省门站价格.

该方案最终可能将市场中心门站定在上海.根据一定时段内燃料油、LPG等替代能源平均价格,以及这些替代能源与天然气热值比,计算出上海门站天然气价格;随後综合管输费率和管输公里数,得出管输价格.在此基础上用上海门站天然气价格减去管输价格,便可倒推出某一省份门站价格.

例如,要确定陕西省门站价格,只要用上海门站价格减去从上海到陕西管输费即可.

上述人士透露,新方案在天然气调峰方面规定,季节调峰、发电调峰将为供气方责任,上述服务将包含在供气价格中,其他调峰为附加服务,将另追加服务费用.

报导引述业内人士指出,与替代能源价格联动,有利於反映天然气市场价值;国产气与进口气统一定价,有利於促进国内天然气资源勘探开发和生产,缓解进口气价亏损;以净回值倒推法计算出各省门站价格,则有利於合理确定各省门站气价,改变当前"一线一价"的混乱定价局面;而门站价格实行最高限价管理方式,有利於控制垄断行业暴利.

在2005年底发改委出台的天然气定价方案中,将天然气出厂基准价格设为每年调整一次,调整系数根据原油、LPG和煤炭价格五年移动平均变化情况,分别按40%、20%和40%加权平均确定.

发改委上次调价是在去年6月,将国产陆上天然气出厂基准价格由每千立方米925元提高到1155元,提价幅度为24.9%.出厂基准价格允许的浮动幅度统一确定为上浮10%、下浮不限.(完)