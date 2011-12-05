〔中美贸易〕中国对美对华太阳能电池(板)双反案作出损害初裁深表忧虑

路透北京12月5日电---中国商务部进出口公平贸易局负责人日前称,美国国际贸易委员会(ITC)对华太阳能电池(板)反倾销和反补贴案作出的损害初裁的决定不符事实,凸显美强烈贸易保护主义倾向,中方对此深表忧虑.

新华社上周五引述商务部负责人表示,ITC在无充分证据表明美国内产业存在损害的情况下,不顾中国产业的抗辩意见以及美国内产业及其他利害关系方的强烈反对,作出不符事实的初裁决定.

"希望美方能够客观分析在该产业领域美国部分企业竞争力不足的真正原因,避免滥用贸易救济措施而影响双边正常贸易以及双方企业在新能源领域的互利合作."这位负责人称.

美国时间2011年12月2日,ITC就美对华太阳能电池(板)反倾销和反补贴案作出损害初裁,认定中国输美太阳能电池(板)对美国内产业造成实质损害.

中方企业联合应诉代理律师、盛德国际律师事务所李磊11月29日在14家中国光伏企业在北京召开的应诉发布会上介绍说,ITC历史上在初裁中认定无产业损害并终止调查的情形非常少见,但中国应诉企业仍积极参与抗辩工作,为之後的应诉打下基础.

根据程序,美商务部可能於2012年1月和2月分别就反补贴和反倾销调查作出初裁,而是否徵收反补贴税和反倾销税的最终决定,最早将於2012年5月和8月作出.(完)