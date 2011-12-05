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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 08:33 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--12月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 
 
  中国建材(3323.HK)50亿元人民币三年期中票簿记建档(主体评级AAA),交行和光大银行主承                                                                                              
  潞安新疆煤化工集团7亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),农业银行主承
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  二、新债上市:   

  深圳市人民政府11亿元三年期固息地方政府1164001,票面利率3.03%
  深圳市人民政府11亿元五年期固息地方政府1164002,票面利率3.25%
  宜昌城建投公司10亿元八年期投资人选择权(5+5)固息债1180162,票面利率8.13%
  天津滨海建投集团25亿元五年期固息债1180167,票面利率5.60%
  天津滨海建投集团25亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1180167,票面利率6.10%
  杭州萧山国有资产经营总公司20亿元五年期固息债1180169,票面利率6.90%
  新光控股集团16亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1180170,票面利率8.10%
  天津东方财信投资集团18亿元七年期固息债1180171,票面利率7.99%
  郑州宇通集团6亿元三年期中票1182362,票面利率6.63%
  东方集团(600811.SS)5亿元一年期短期融资券041162013,票面利率8.30% 
  西部超导公司0.2亿元一年期短融041158019,票面利率8.80% 
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  三、缴款:

  美的集团15亿元一年期短融,票面利率5.72%
  冀东发展集团2.7亿元一年期短融041166004,票面利率5.83%
  大唐电信(600198.SS)2.5亿元一年期短融041166003
  四川港航开发公司6亿元一年期短融041161013,票面利率7.50%
  四川九洲电器集团5亿元三年期中票1182363,票面利率6.63% 
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  四、还本付息:

  国开行321.2亿元三年期固息金融债080221到期兑付,票面利率2.21%
  三峡新能源公司4亿元一年期短融1081420到期兑付,票面利率4.17%
  申能股份(600642.SS)10亿元一年期短融1081421到期兑付,票面利率3.80%
  农发行215.1亿元五年期固息金融债070422付息,票面利率4.78%
  财政部273.9亿元五年期固息国债090031付息,票面利率2.90%
  宿州建设投资公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980171付息,票面利率7.48%
  农发行151.8亿元五年期固息金融债100416付息,票面利率4.02%
  国开行100亿元五年期浮息金融债(三个月shibor基准)110212付息,基本利差-0.15%
  中国网络通信集团40亿元10年期固息债038012付息,票面利率4.60%
  中国网络通信集团10亿元10年期浮息债(一年定存基准)038013付息,基本利差1.80%
  进出口行147.7亿元五年期固息金融债080311付息,票面利率2.60%
  中国港中旅集团公司20亿元五年期固息债088066付息,票面利率4.28%
  光明食品集团20亿元三年期浮息中票(一年定存基准)0982159付息,基本利差1.74%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --国务院副总理王岐山指出,进出口对宏观经济、就业和社会稳定都至关重要,要稳定出口,
扩大进口,加快外贸转型升级,实现速度、结构、质量、效益相统一.

  --中国银监会主席助理阎庆民表示,明年银行新增信贷规模料比今年略有增加,但仍要严控
银行业房地产相关贷款的风险.

  国家统计局12月9日公布11月工业生产者出厂价格指数(PPI)          (2011年10月5.0%)
                       11月居民消费价格指数(CPI)                (2011年10月5.5%)
                       1-11月固定资产投资                       (2011年1-10月24.9%)
                       11月社会消费品零售总额                   (2011年10月17.2%)
                       11月工业增加值                           (2011年10月13.2%)
  中国海关12月10日公布11月 进出口贸易数据       
  国家统计局12月18日公布11月房地产价格统计信息
            12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润              (2011年1-10月25.3%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 刘昕; 审校 曹巍浩/曾菱

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