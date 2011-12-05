《中国债券市场每日交易备忘》--12月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国建材( 3323.HK )50亿元人民币三年期中票簿记建档(主体评级AAA),交行和光大银行主承 潞安新疆煤化工集团7亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),农业银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 深圳市人民政府11亿元三年期固息地方政府1164001,票面利率3.03% 深圳市人民政府11亿元五年期固息地方政府1164002,票面利率3.25% 宜昌城建投公司10亿元八年期投资人选择权(5+5)固息债1180162,票面利率8.13% 天津滨海建投集团25亿元五年期固息债1180167,票面利率5.60% 天津滨海建投集团25亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1180167,票面利率6.10% 杭州萧山国有资产经营总公司20亿元五年期固息债1180169,票面利率6.90% 新光控股集团16亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1180170,票面利率8.10% 天津东方财信投资集团18亿元七年期固息债1180171,票面利率7.99% 郑州宇通集团6亿元三年期中票1182362,票面利率6.63% 东方集团( 600811.SS )5亿元一年期短期融资券041162013,票面利率8.30% 西部超导公司0.2亿元一年期短融041158019,票面利率8.80% ============================================================================== 三、缴款: 美的集团15亿元一年期短融,票面利率5.72% 冀东发展集团2.7亿元一年期短融041166004,票面利率5.83% 大唐电信( 600198.SS )2.5亿元一年期短融041166003 四川港航开发公司6亿元一年期短融041161013,票面利率7.50% 四川九洲电器集团5亿元三年期中票1182363,票面利率6.63% ============================================================================== 四、还本付息: 国开行321.2亿元三年期固息金融债080221到期兑付,票面利率2.21% 三峡新能源公司4亿元一年期短融1081420到期兑付,票面利率4.17% 申能股份( 600642.SS )10亿元一年期短融1081421到期兑付,票面利率3.80% 农发行215.1亿元五年期固息金融债070422付息,票面利率4.78% 财政部273.9亿元五年期固息国债090031付息,票面利率2.90% 宿州建设投资公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980171付息,票面利率7.48% 农发行151.8亿元五年期固息金融债100416付息,票面利率4.02% 国开行100亿元五年期浮息金融债(三个月shibor基准)110212付息,基本利差-0.15% 中国网络通信集团40亿元10年期固息债038012付息,票面利率4.60% 中国网络通信集团10亿元10年期浮息债(一年定存基准)038013付息,基本利差1.80% 进出口行147.7亿元五年期固息金融债080311付息,票面利率2.60% 中国港中旅集团公司20亿元五年期固息债088066付息,票面利率4.28% 光明食品集团20亿元三年期浮息中票(一年定存基准)0982159付息,基本利差1.74% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --国务院副总理王岐山指出,进出口对宏观经济、就业和社会稳定都至关重要,要稳定出口, 扩大进口,加快外贸转型升级,实现速度、结构、质量、效益相统一. --中国银监会主席助理阎庆民表示,明年银行新增信贷规模料比今年略有增加,但仍要严控 银行业房地产相关贷款的风险. 国家统计局12月9日公布11月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年10月5.0%) 11月居民消费价格指数(CPI) (2011年10月5.5%) 1-11月固定资产投资 (2011年1-10月24.9%) 11月社会消费品零售总额 (2011年10月17.2%) 11月工业增加值 (2011年10月13.2%) 中国海关12月10日公布11月 进出口贸易数据 国家统计局12月18日公布11月房地产价格统计信息 12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润 (2011年1-10月25.3%) ==============================================================================(完) --整理 刘昕; 审校 曹巍浩/曾菱