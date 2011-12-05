明年全球广告市场表现将优於整体经济--实力传播

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦12月5日电---受美国总统选举和伦敦奥运会推动，2012年全球广告市场扩张速度预计将超过经济增速。
根据媒体服务公司实力传播（ZenithOptimedia）最新预测，2011年全球广告市场料增长3.5%，2012年料增4.7%，10月时的预测值分别为3.6%和5.3%。
预测值下调，主要源於欧债危机及其对企业信心的影响，不过实力传播预测，整体广告市场仍将保持韧性。
实力传播认为，与2008年经济危机时不同，企业眼下现金充裕，并且准备用以提升市场份额。
随着日本震後复苏，日本广告市场也应反弹，此外，明年的足球欧洲杯赛也应该会吸引广告支出。
实力传播称：“因此，尽管欧元区可能重陷衰退，并影响其贸易夥伴国经济增长，但全球广告市场将非常强劲。”
“总体而言，广告客户手头现金储备充裕，且由於发达国家货币政策极其宽松，这些现金存着也没多少利息。”（完）
--编译：靳怡雯;发稿：朱淑珍
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选