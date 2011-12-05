明年全球广告市场表现将优於整体经济--实力传播

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦12月5日电---受美国总统选举和伦敦奥运会推动，2012年全球广告市场扩张速度预计将超过经济增速。

根据媒体服务公司实力传播（ZenithOptimedia）最新预测，2011年全球广告市场料增长3.5%，2012年料增4.7%，10月时的预测值分别为3.6%和5.3%。

预测值下调，主要源於欧债危机及其对企业信心的影响，不过实力传播预测，整体广告市场仍将保持韧性。

实力传播认为，与2008年经济危机时不同，企业眼下现金充裕，并且准备用以提升市场份额。

随着日本震後复苏，日本广告市场也应反弹，此外，明年的足球欧洲杯赛也应该会吸引广告支出。

实力传播称：“因此，尽管欧元区可能重陷衰退，并影响其贸易夥伴国经济增长，但全球广告市场将非常强劲。”

“总体而言，广告客户手头现金储备充裕，且由於发达国家货币政策极其宽松，这些现金存着也没多少利息。”（完）