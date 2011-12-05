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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 09:59 BJT

〔全球金融〕美国无意参与对IMF的双边贷款--财政部高官

路透华盛顿12月2日电---美国财政部周五表示,对欧洲向国际货币基金组织(IMF)提供双边贷款以协助抗击欧债危机持开放态度,但明确表示美国不准备采取此类行动.

美国一位不愿透露姓名的财政部高级官员称,欧洲拥有应对欧债危机的资源,应致力於构建自身的防火墙以防止危机蔓延.

该官员强调,欧洲需要采取果断行动以重塑市场信心,并称欧洲越早下定采取行动的政治决心,最终付出的代价将越小.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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