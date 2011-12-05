〔全球金融〕美国无意参与对IMF的双边贷款--财政部高官

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透华盛顿12月2日电---美国财政部周五表示,对欧洲向国际货币基金组织(IMF)提供双边贷款以协助抗击欧债危机持开放态度,但明确表示美国不准备采取此类行动.
美国一位不愿透露姓名的财政部高级官员称,欧洲拥有应对欧债危机的资源,应致力於构建自身的防火墙以防止危机蔓延.
该官员强调,欧洲需要采取果断行动以重塑市场信心,并称欧洲越早下定采取行动的政治决心,最终付出的代价将越小.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。