Unefon将在墨西哥推出10款华为手机

(本文由路透中文网编译提供)

路透墨西哥城12月2日电（记者 Cyntia Barrera Diaz）---媒体和零售大亨Ricardo Salinas旗下的手机公司Unefon将於未来一年在墨西哥市场推出10款中国华为科技[HWT.UL]出品的智能手机。

根据《福布斯》数据，Salinas拥有约80亿美元个人财富，通过电器连锁店Elektra和向低收入家庭提供信贷的Banco Azteca发家。他还拥有墨西哥第二大电视台TV AztecaTVAZTCACPO.MX。

Salinas计划将旗下另外一个无线通讯运营商Iusacell卖给Televisa(TV.N)(TLVACPO.MX)，该笔交易正在等待监管机构批准。如果成功，Salinas将获得约16亿美元。

华为2012年间将在墨西哥市场推出10款智能手机，将用於Salinas旗下的另一家移动通信运营商Unefon。

Unefon和Iusacell计划在2015年以前成为墨西哥第二大移动通信服务提供商，但是Hugues拒绝透露该公司是否考虑并购。（完）