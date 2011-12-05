Unefon将在墨西哥推出10款华为手机

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透墨西哥城12月2日电（记者 Cyntia Barrera Diaz）---媒体和零售大亨Ricardo Salinas旗下的手机公司Unefon将於未来一年在墨西哥市场推出10款中国华为科技[HWT.UL]出品的智能手机。
根据《福布斯》数据，Salinas拥有约80亿美元个人财富，通过电器连锁店Elektra和向低收入家庭提供信贷的Banco Azteca发家。他还拥有墨西哥第二大电视台TV AztecaTVAZTCACPO.MX。
Salinas计划将旗下另外一个无线通讯运营商Iusacell卖给Televisa(TV.N)(TLVACPO.MX)，该笔交易正在等待监管机构批准。如果成功，Salinas将获得约16亿美元。
华为2012年间将在墨西哥市场推出10款智能手机，将用於Salinas旗下的另一家移动通信运营商Unefon。
Unefon和Iusacell计划在2015年以前成为墨西哥第二大移动通信服务提供商，但是Hugues拒绝透露该公司是否考虑并购。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。