《外汇动态》欧盟峰会在即,欧元近期料受到支撑

0100GMT---一日系银行的交易员表示,周五即将召开欧盟峰会,欧元未来几日下档可能有限.该交易员补充说,市场关注的焦点在於,欧元区官员是否会达成一致,通过修改协定实施更具强制性的预算纪律.

该交易员表示,在此期间欧元可能寻获一些支撑,尤其是还存在空头回补的可能.

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,11月29日止当周外汇市场投机客欧元空头仓位增至104,302口,前一周为85,068口.[ID:nCN1260622]

不过该交易员表示,欧元上涨亦可能受限,一些投资者或许仍在伺机将资金撤出欧元区.

欧元/美元EUR=微升0.1%报1.3408美元,远低於周五盘中高点1.3550.(完)