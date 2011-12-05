《外汇动态》欧盟峰会在即,欧元近期料受到支撑

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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0100GMT---一日系银行的交易员表示,周五即将召开欧盟峰会,欧元未来几日下档可能有限.该交易员补充说,市场关注的焦点在於,欧元区官员是否会达成一致,通过修改协定实施更具强制性的预算纪律.
该交易员表示,在此期间欧元可能寻获一些支撑,尤其是还存在空头回补的可能.
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,11月29日止当周外汇市场投机客欧元空头仓位增至104,302口,前一周为85,068口.[ID:nCN1260622]
不过该交易员表示,欧元上涨亦可能受限,一些投资者或许仍在伺机将资金撤出欧元区.
欧元/美元EUR=微升0.1%报1.3408美元,远低於周五盘中高点1.3550.(完)
--编译 郑茵;审校 龚芳
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路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。