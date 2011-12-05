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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 09:38 BJT

《中国基金发行日程表》--12月5日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:  
  
  名称             基金公司       托管行           分销机构             发行时间     备注

  国泰信用互利     国泰基金      建设银行     工商银行、中投证券等     12/5-12/23
  分级债券基金

  工银瑞信保本     工银瑞信      光大银行     工商银行、国泰君安等     11/28-12/23  募集规模上限为80亿元人民币
  混合基金

  银华永泰         银华基金      浦发银行    中国银行、第一创业证券等  11/28-12/23
  积极债券基金

  东方增长中小盘   东方基金      邮储银行     中国银行、申银万国等     11/21-12/23
  混合基金

  方正富邦创新     方正富邦      建设银行     方正证券、工商银行等     11/28-12/22
  动力股票基金

  汇添富信用债     汇添富        农业银行     工商银行、爱建证券等     11/28-12/16
  债券基金

  华安科技动力     华安基金      工商银行     农业银行、银河证券等     11/21-12/16
  股票基金

  景顺长城核心     景顺长城      农业银行     交通银行、海通证券等     11/21-12/16
  竞争力股票基金

  平安大华深证     平安大华      中国银行     交通银行、招商证券等     11/14-12/16       
  300指数增强基金

  信诚全球商品     信诚基金   境内:中国银行   平安证券、国海证券等     11/9-12/14 预定募集规模为25亿元        
  主题基金(QDII)(FOF)(LOF)    境外:中国银行(香港)

  建信双息         建信基金      中信银行     工商银行、国泰君安等     11/21-12/9
  红利债券基金

  国投瑞银瑞源     国投瑞银      民生银行     农业银行、第一创业等     11/21-12/9 募集的上限为50亿元
  保本混合基金

  国投瑞银新兴     国投瑞银      建设银行     中国银行、中银国际等     11/10-12/7  
  产业混合基金(LOF)

  浦银安盛增利     浦银安盛      上海银行     招商银行、信达证券等     11/7-12/7
  分级债券基金(封闭期三年)(LOF) 

  华富中小板       华富基金      建设银行     招商银行、信达证券等     11/15-12/6
  指数增强基金

  华安信用         华安基金      工商银行     农业银行、光大证券等     11/15-12/6               
  四季红债券基金

  嘉实周期         嘉实基金      工商银行     中国银行、国泰君安等     11/7-12/6
  优选股票基金

  注: 1."*"表新增或更新.
      2.天相数据显示,2010年基金资产总规模为2.44万亿元人民币(不包括QDII基金,包括ETF联接基金),
        比2009年的2.6万亿下降约6%.在各类型基金中,债券型基金规模比09年大幅增长668亿元,达到
        1,507.4亿;而货币型基金规模比09年减少约1,000亿元;其余各类基金规模与09年相比均略有减少.
      3.2010年基金公司管理资产规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、广发、南方、大成、
        银华、华安、富国.
      4.截至10月28日,62家基金公司旗下821只基金(合并计算)三季报披露完毕.天相投顾数据显示,受三
        季度股市债市疲弱影响,各公司旗下基金本期利润总和均为负值,共亏损2,510.74亿元.截至三季度
        末,全市场64家基金公司资产总规模缩水至2.13万亿元.(完) 
  
  --发稿 冉莹; 审校 黄凯

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