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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 09:24 BJT

〔台湾股市〕小幅高开,银行股受中资同业入股希望提振走强

路透台北12月5日电---台湾股市周一开盘上涨0.12%,交投谨慎,国泰金(2882.TW)等银行股上涨,有报导称台湾监管机构商讨允许陆资银行投资於台湾同业.

加权股价指数.TWII开盘上涨8.9点,至7,149.58点,前一交易日收跌0.53%.

金融保险类指数.TFNI跳升0.37%,国泰金涨0.62%.

台币兑美元TWD=TP早盘略微走疲,报30.230台币.

台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超62.68亿台币,本月以来累计买超223亿[ID:nCT0487333].(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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