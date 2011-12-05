〔欧洲政经〕法德领袖展开因应危机的谈判,冀望周五峰会前达成一致

路透巴黎12月5日电---法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)和德国总理梅克尔周一将在巴黎会晤,双方必须在加强控制欧元区预算方面统一立场,方能遏制威胁欧洲货币联盟的债务危机.

萨科齐和梅克尔上周各自阐述更进一步整合财政的看法,他们必须化解余下的分歧,才能完成提案微调,并在周四的峰会前夕交给欧盟领导人.

萨科齐和梅克尔将於周一1230GMT会晤,预料随後将召开新闻发布会.这两人因进行频繁的双边合作以恢复欧元区信心,被媒体昵称为"梅科齐(Merkozy)".

他们的目标是就欧元区执行更严格的预算纪律达成协议,但这可能牵涉到修改条约,需要欧盟27国领导人在周五的峰会上批准.

主要的分歧在於,梅克尔希望区内成员国将预算控制权交给更高的欧洲财政当局,并赋予後者否决权,而这需要修改欧盟条约;不过法国希望区内国家有权对财政无度的国家施加惩罚.(完)