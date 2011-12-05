〔中国货币市场〕回购利率持续走跌,存准率下调日资金面更趋宽裕

路透上海12月5日电---中国银行间市场周一早盘质押式回购利率CNREPO=CFXS持续下行,其中七天期品种跌势更为明显,今日为存准率下调起始日,流动性更趋宽裕,机构资金充足令融资意愿较弱,市场成交偏淡.

"(回购利率)回调得比较明显,都有钱嘛,借的人就少了,"上海一银行交易员称.

他并表示,除了存准率调低为市场释放大量资金外,财政存款的陆续大量投放,亦将助力12月的资金面保持宽裕.

中国人民银行自周一起实施下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次下调存款准备金率.此举预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.分析人士预计,此举料释放3,500-4,000亿元资金.

一般情况下,临近年末财政部门会将存放在中国人民银行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:19 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.8793 2.9836 -10.43 1,871.04

七天CN7DRP=CFXS 3.3002 3.7000 -39.98 434.10

14天CN14DRP=CFXS 3.3511 3.5233 -17.22 85.37

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.8664 2.9762 -10.98 612.80

七天CHICNY7D=CFXS 3.3294 3.6865 -35.71 112.95

===============================================================================(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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