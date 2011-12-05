俄罗斯总理普京:不要拿政治"作秀"

(本文由路透中文网编译提供)

路透圣彼得堡12月2日电---俄罗斯总理普京周五敦促选民和政治家团结在俄罗斯政府周围，防止俄罗斯政治沦为“作秀”。

普京在圣彼得堡对造船厂工人发表讲话，支持总统梅德韦杰夫呼吁的打造一个强大国会的表态。

执政的统一俄罗斯党料将赢得国家杜马选举的胜利，但普京和梅德韦杰夫在选举期间却未能防止该党在杜马的绝对优势遭到削弱。

普京表示，政治家之间的“口水战”将削弱政府。普京不希望统一俄罗斯党在国家杜马的选举表现影响其明年的总统大选计划。

普京说：“如果电视观众看到，画面中的政客相互争斗，就像我们的一些邻国一样，我们将不会拥有协调、有效的工作。”

“如果人们想看一场表演，那麽他们应该去马戏团、剧院或者电影院。”（完）