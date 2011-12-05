俄罗斯总理普京:不要拿政治"作秀"

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
(本文由路透中文网编译提供)
路透圣彼得堡12月2日电---俄罗斯总理普京周五敦促选民和政治家团结在俄罗斯政府周围，防止俄罗斯政治沦为“作秀”。
普京在圣彼得堡对造船厂工人发表讲话，支持总统梅德韦杰夫呼吁的打造一个强大国会的表态。
执政的统一俄罗斯党料将赢得国家杜马选举的胜利，但普京和梅德韦杰夫在选举期间却未能防止该党在杜马的绝对优势遭到削弱。
普京表示，政治家之间的“口水战”将削弱政府。普京不希望统一俄罗斯党在国家杜马的选举表现影响其明年的总统大选计划。
普京说：“如果电视观众看到，画面中的政客相互争斗，就像我们的一些邻国一样，我们将不会拥有协调、有效的工作。”
“如果人们想看一场表演，那麽他们应该去马戏团、剧院或者电影院。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选