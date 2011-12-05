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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 09:50 BJT

《外汇动态》美元/韩元因欧元受到支撑而走低,交投清淡

0132GMT---美元/韩元KRW=KFTC下跌,交易员称因欧元在周五欧盟峰会召开前料寻获支撑.但交投清淡.

"目前趋势不利於建立多头仓位.但似乎也很难在1,120-1,130区间增持空头仓位,因为如果汇价升至1,131,我们或许会见到轧空操作,"一外资银行驻首尔的交易员称.

韩国股市综合股价指数.KS11上扬0.21%,外资卖超233亿韩元(2,059万美元)韩股.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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