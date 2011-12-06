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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 08:10 BJT

****主要国家经济指标预测--12月6日****

路透12月6日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 11月 -- -0.6%

0030 澳洲经常帐(亿澳元) 第三季 赤字56 赤字74.2

0330 澳洲央行利率决定 12月 4.25% 4.50%

0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.1% -0.1%

(较上年同期) -0.3% -0.1%

1000 欧元区区内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +1.4% +1.4%

1100 德国工业订单(较前月) 10月 +0.8% -4.3%

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月3日当周 -- +1.7%

1330 加拿大建筑许可 10月 1.6% -4.9%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月3日当周 -- +5.4%

1400 加拿大央行利率决议 -- 1.00% 1.00%

2330 日本路透短观制造业景气判断指数 12月 -- 正1

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0030 澳洲企业库存 第三季 -1.1% +1.2%

0030 澳洲企业税前获利 第三季 - -2.6% --

企业利润总额 +4.8% +3.0%

0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 11月 持平 --

报纸招聘广告(较前月) +0.6% --

0843 意大利Markit服务业PMI 11月 45.8 44.0

0848 法国Markit服务业PMI 11月 49.6 49.3

综合PMI 48.8 --

0853 德国Markit服务业PMI 11月 50.3 51.4

0858 欧元区Markit服务业PMI 11月 47.5 47.8

综合PMI 47.0 47.2

0928 英国CIPS服务业PMI 11月 52.1 50.5

0930 欧元区Sentix投资者信心指数 12月 负24.0 负22.5

1000 欧元区零售销售(较前月) 10月 +0.4% +0.1%

(较上年同期) -0.4% -0.8%

1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 11月 52.0 53.5

企业活动指数 56.2 55.2

1500 美国工厂订单 10月 -0.4% -0.3%

耐久财(耐用品)订单 10月修正值 -0.5% --

扣除运输的耐久财订单 +1.1% --

扣除飞机的非国防资本财订单 -0.8% -- (完)

--整理 兰秀娟/李春喜;审校 张涛

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