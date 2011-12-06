主要国家经济指标预测--12月6日****

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
路透12月6日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 11月 -- -0.6%
0030 澳洲经常帐(亿澳元) 第三季 赤字56 赤字74.2
0330 澳洲央行利率决定 12月 4.25% 4.50%
0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.1% -0.1%
(较上年同期) -0.3% -0.1%
1000 欧元区区内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.4% +1.4%
1100 德国工业订单(较前月) 10月 +0.8% -4.3%
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月3日当周 -- +1.7%
1330 加拿大建筑许可 10月 1.6% -4.9%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月3日当周 -- +5.4%
1400 加拿大央行利率决议 -- 1.00% 1.00%
2330 日本路透短观制造业景气判断指数 12月 -- 正1
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0030 澳洲企业库存 第三季 -1.1% +1.2%
0030 澳洲企业税前获利 第三季 - -2.6% --
企业利润总额 +4.8% +3.0%
0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 11月 持平 --
报纸招聘广告(较前月) +0.6% --
0843 意大利Markit服务业PMI 11月 45.8 44.0
0848 法国Markit服务业PMI 11月 49.6 49.3
综合PMI 48.8 --
0853 德国Markit服务业PMI 11月 50.3 51.4
0858 欧元区Markit服务业PMI 11月 47.5 47.8
综合PMI 47.0 47.2
0928 英国CIPS服务业PMI 11月 52.1 50.5
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 12月 负24.0 负22.5
1000 欧元区零售销售(较前月) 10月 +0.4% +0.1%
(较上年同期) -0.4% -0.8%
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 11月 52.0 53.5
企业活动指数 56.2 55.2
1500 美国工厂订单 10月 -0.4% -0.3%
耐久财(耐用品)订单 10月修正值 -0.5% --
扣除运输的耐久财订单 +1.1% --
扣除飞机的非国防资本财订单 -0.8% -- (完)
--整理 兰秀娟/李春喜;审校 张涛
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过