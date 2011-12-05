《独家新闻》如果预算规定得到加强,德国准备改变对於永久救助机制的立场

* 德国准备改变对於永久救助机制的立场

* 此举将软化关於要求民间部门承担损失的论调

* 德国态度取决於能否就加强预算规则达成协议

* 梅克尔周一将与萨科奇在巴黎会谈

路透布鲁塞尔12月4日电---四名消息人士对路透表示,德国准备软化欧元区永久救助机制条约中的措辞,不再强迫债券持有者接受损失,但德国改变态度的前提是制订更加严格的预算规则.

这种态度转变不会彻底消除将来民间债券持有者必须接受损失的可能性,但它将使欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)更加符合国际货币基金组织(IMF)的规则,从而为持有欧元区主权债务的民间投资者创造更加公平的环境.

人们希望,德国态度的变化能让民间的债券持有者放心,欧洲决策者不会把他们挑出来承担损失,从而让他们更有信心购买欧元区债券,而这有可能帮助到意大利和其它面临压力的借款者.

ESM的规模将达5,000亿欧元,预计2013年中期启动,将取代目前的救助基金--欧洲金融稳定机构(EFSF).

虽然承认德国立场发生变化,但欧元区一位资深消息人士强调,这取决於欧元区17国能否在加强预算监督方面达成共识,包括制裁那些未能实现宏观经济目标的成员国,甚至可能把违规者送上法庭.

消息人士表示,民间部门参与(PSI)--当发生主权债务违约或者债务重组,让银行和保险公司分担损失--不会从ESM中消失,但"措辞可能软化".

德国总理梅克尔周一将与法国总统萨科奇在巴黎会谈,在峰会之前协调立场.

第二名消息人士表示,双方会谈主题是如何调整ESM条约的措辞,使其更符合国际做法.此举将让债券市场感到宽慰.ESM条约此前已经起草完毕.

"我们希望ESM中的PSI规定完全符合国际做法与IMF规则,"这名身为欧洲高级官员的消息人士表示.

"法国也在努力不把PSI写入ESM条约,而是列入条约附件,"但这能否得到各方接受还不清楚.

"他们(法国与德国)正在讨论集体行动条款(CAC)和PSI...以及ESM内部的决策机制,有些特殊的多数原则得到加强,"另一名参与相关讨论的欧盟官员表示.

"(PSI)是讨论议题之一,我们预计德国会采取行动,"他说,强调德国显露愿意改变立场的迹象,但取决於能否制订更加严格的预算规则,且措辞还需最终敲定.(完)